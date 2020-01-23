с чего всё началось

Все зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Концепция принята. Дальше поправки обсуждаются. Если у нас с вами поправок будет немного, и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть.

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Депутаты всех фракций единогласно поддержали поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно регламенту, инициатива должна набрать как минимум две трети голосов парламентариев.

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