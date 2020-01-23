Политика
REGNUMГосдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Депутаты всех фракций единогласно поддержали поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно регламенту, инициатива должна набрать как минимум две трети голосов парламентариев.
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Все зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Концепция принята. Дальше поправки обсуждаются. Если у нас с вами поправок будет немного, и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 05:23
с чего всё началось
Господин Крашенинников отметил, что законопроект предполагает поправки в 22 статьи Конституции РФ в главах с третьей по восьмую — то есть в разделах, которые может редактировать Федеральное собрание при поддержке региональных парламентов.Коммерсантъ07:32
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