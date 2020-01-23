Политика

Газета.RuГазета.RuГосдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

Госдума поддержала в первом чтении президентский законопроект о поправках к Конституции. Инициатива главы государства была принята единогласно, во втором чтении законопроект будет рассмотрен уже в феврале. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал продолжение работы по документу крайне важным.
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Вячеслав Володин
Все зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Концепция принята. Дальше поправки обсуждаются. Если у нас с вами поправок будет немного, и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 05:23
с чего всё началось

Государственная Дума приняла в первом чтении предложенные Президентом изменения в Конституцию

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