Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 23 января, приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

с чего всё началось

Все зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Концепция принята. Дальше поправки обсуждаются. Если у нас с вами поправок будет немного, и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть.

Госдума поддержала в первом чтении президентский законопроект о поправках к Конституции. Инициатива главы государства была принята единогласно, во втором чтении законопроект будет рассмотрен уже в феврале. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал продолжение работы по документу крайне важным.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

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