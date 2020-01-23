Политика
REGNUMГосдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Депутаты всех фракций единогласно поддержали поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно регламенту, инициатива должна набрать как минимум две трети голосов парламентариев.
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Все зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Концепция принята. Дальше поправки обсуждаются. Если у нас с вами поправок будет немного, и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 05:23
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Законопроект о поправках к Конституции могут принять во втором чтении 11 февраля
Российская газета04:52
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Общество
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Политика
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В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
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В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
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Технологии
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Общество
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Общество
Численность населения Украины сократилась более чем на 10 млн человек
Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн человек и составляет 37 млн человек.
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Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
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Названа дата выхода 2 сезона «Видоизмененного углерода» от Netflix
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В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.