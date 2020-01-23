Политика
REGNUMГосдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Депутаты всех фракций единогласно поддержали поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно регламенту, инициатива должна набрать как минимум две трети голосов парламентариев.
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Все зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Концепция принята. Дальше поправки обсуждаются. Если у нас с вами поправок будет немного, и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 05:23
с чего всё началось
Господин Крашенинников отметил, что законопроект предполагает поправки в 22 статьи Конституции РФ в главах с третьей по восьмую — то есть в разделах, которые может редактировать Федеральное собрание при поддержке региональных парламентов.Коммерсантъ07:32
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Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Путин пожал руку принцу Чарльзу
Экономика
Обновили контрольные соотношения к 6-НДФЛ и РСВ
Еще письмом от 17.10.2019 № БС-4-11/21381 ФНС России дополнила контрольные соотношения 6-НДФЛ двумя новыми.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Политика
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
Футбол
Тиль высказал мнение о главном тренере «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Происшествия
В России госпитализировали пациентов с подозрением на коронавирус
В аэропорту заболевшим стало плохо, двое из них сейчас находятся в инфекционной больнице Санкт-Петербурга, третьего госпитализировали в Москве.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна сообщила, что неизвестные выставили на продажу свежие фотографии ее супруга.
Общество
Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету
В Швейцарии отчеканили партию самых маленьких в мире золотых монет с изображением Альберта Эйнштейна, сообщает Associated Press.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына
Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит».
Общество
В Китае изолировали два города из-за коронавируса
Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
Гаджеты
В Роскачестве назвали бюджетные аналоги дорогих флагманских смартфонов
В Роскачестве протестировали модели бюджетных смартфонов и пришли к выводу, что многие из них могут составить конкуренцию дорогим флагманам.
Политика
В Израиле заявили о массовом бегстве евреев из стран Европы
Из Европы массово уезжают евреи.
Политика
Захарова заявила, что большинство рабочих из КНДР уже покинуло Россию
Около тысячи граждан Северной Кореи, которые ранее работали в России, готовятся вскоре покинуть российскую территорию в соответствии с решениями Совбеза ООН.
Армия и оружие
Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году
В бункере в аэропорту Луганска, который занимали атаковавшие Донбасс силы ВСУ, еще в 2014 году ополченцы находили свидетельства того, что США оказывают помощь Украине.
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.