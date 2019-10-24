Экономика
Газета.RuГосдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб. Это почти в два раза больше прогнозируемой инфляции. В разных регионах повышение МРОТ отразится на зарплатах по-разному.
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Футбол
«Витесс» отстранил от тренировок футболиста, нагрубившего Слуцкому
Голландский футбольный клуб «Витесс» отстранил полузащитника Ришедли Базура от тренировок за его поведение в отношении главного тренера команды Леонида Слуцкого.
RT на русском 11:07
Автоспорт
В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию
После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 02:29
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Армия и оружие
Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»
По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей вчера в 10:07
Политика
В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера
Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Политика
В США могут признать «Азов» террористической организацией
Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.
Хакасия-Информ вчера в 04:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Игры
Kotaku: релиз The Last of Us: Part II отложат до весны
Игромания.ру 10:06
Политика
Эрдоган пригрозил Европе тысячами беженцев из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил странам Европы открыть границу для сотен тысяч сирийских беженцев.
РБК 11:42
Авто
Mazda обновила кроссовер Mazda CX-8
Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
Новые автомобили 11:34
Космос
Эксперты NASA опубликовали четкий снимок обратной стороны Плутона
Участники миссии NASA New Horizons опубликовали самый качественный на данный момент снимок обратной стороны Плутона.
МИР 24 04:47
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Технологии
Сотрудники Google обвинили компанию в слежке
Сотрудники компании Google заявили, что руководство использует специальную программу для контроля за ними.
Полит.ру 08:42
Экономика
Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Россия заняла 28-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, который был опубликован на сайте Всемирного банка.
Lenta.ru 00:31
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Происшествия
Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане
Малыш встал на люк обеими ногами, после чего крышка провернулась, и ребенок провалился в канализационный колодец, передает РЕН ТВ.
Известия 11:08
Технологии
ФСБ дала разрешение виртуальному оператору продавать eSim
Виртуальный мобильный оператор Easy4 получил разрешение ФСБ на выпуск и продажу eSim.
МонаВиста 06:23
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Экономика
Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов
Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
РБК 10:45
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Наука
Человеческую яйцеклетку отредактирует российский ученый-биолог
Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
Ugpressa.ru вчера в 16:17
Гаджеты
Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС
В конце июля 2018 года, незадолго до запуска Android 9 Pie, операционная система Android 8.0 Oreo занимала 8,9% рынка.
iXBT.com 01:45
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Политика
Россия и африканские страны подписали соглашений на 800 млрд рублей
РФ и африканские страны подписали на проходящем в Сочи саммите Россия—Африка свыше 50 соглашений на более чем 800 млрд руб. (около $12,5 млрд), рассказал советник президента России Антон Кобяков.
Коммерсантъ 10:12
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко
Диктатора похоронили в построенном при его правлении монументальном комплексе "Долина павших" в 58 км от Мадрида, где погребены останки тысяч жертв гражданской войны.
РБК 07:33