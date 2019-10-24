Экономика
Газета.RuГосдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб. Это почти в два раза больше прогнозируемой инфляции. В разных регионах повышение МРОТ отразится на зарплатах по-разному.
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Происшествия
Стала известна возможная причина расстрела военных в Забайкалье
Министерство обороны России назвало возможную причину, по которой военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье.
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На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем 19-го международного конкурса красоты «Мисс Земля-2019» стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
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Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Происшествия
В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
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Пекин и Вашингтон провели переговоры по ряду двусторонних документов
По итогам разговора китайское ведомство сообщило, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов завершены.
Армия и оружие
В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака
Ранее, 22 октября, иракские военные заявили, что военнослужащие США, вошедшие на территорию страны после вывода войск из Сирии, могут находиться там только транзитом.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп отменил ряд ограничений, введенных в отношении Украины два года назад. Речь идет о беспошлинной торговле.
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Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
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Футбол
«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ
Общество
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вся американская система работала над тем, чтобы сломать россиянку Марию Бутину.
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Максим Галкин показал, как сын и дочь скрываются от папарацци
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Общество
Участники операции рассказали об освобождении заложников «Норд-Оста»
Участники операции рассказали об освобождении заложников, которые оказались в театральном центре на Дубровке во время теракта 2002 года.
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Найденные в грузовике трупы могли принадлежать вьетнамцам
Как писал News.ru, тела 39 человек, в том числе несовершеннолетней девушки, были найдены 23 октября в грузовике в британском городе Грейс.
Транспорт
Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда
Происшествия
В Приморье арестован подозреваемый в насилии над восьмилетней девочкой
Футбол
«Это привело бы к расколу в команде». Адиев — об уходе из «Ахмата»
Экс-главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, всего десять дней проработавший в тренерском штабе «Ахмата», в интервью «СЭ» объяснил свой уход из грозненской команды.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Технологии
Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»
Футбол
Варга считает Гончаренко лучшим тренером современности
Варга отметил, что он давно следит за Гончеренко и считает его лучшим тренером современности.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни
Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Шоу-бизнес
Тарасов подал в суд на бывшую жену
Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Армия и оружие
«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
Авто
В РФ изменят метод расчета транспортного налога
Рассмотрение вопроса об изменении параметров, которые определяют применение коэффициентов при расчете транспортного налога, властям необходимо провести совместно с представителями субъектов, специалистами и бизнес-сообществом.
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Гаджеты
Xiaomi начала грандиозную распродажу телевизоров
Компания Xiaomi очень уверенно чувствует себя на рынке телевизоров, занимая лидирующие позиции в Китае и Индии.
Политика
В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.