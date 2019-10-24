Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб. Это почти в два раза больше прогнозируемой инфляции. В разных регионах повышение МРОТ отразится на зарплатах по-разному.
Читать в источнике
Комментировать374

Подробнее о событии

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ с 2020 года

РБК10:05

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русском07:53

Госдума на 7,5% увеличивает МРОТ

REGNUM07:41

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости07:48

С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда

Государственная Дума РФ07:41

Жуков рассказал о плане работы Госдумы на ноябрь

Парламентская газета09:02

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАСС07:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Игры

Ubisoft отложила релиз Watch Dogs Legion, Gods & Monsters и Rainbow Six Quarantine

Ubisoft неожиданно объявила о переносе релизов трёх крупных проектов компании — Watch Dogs Legion, Gods & Monsters и Rainbow Six Quarantine.
Игромания.ру 12:11
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество

Поклонская заступилась за Хэллоуин

URA.Ru 05:09
Армия и оружие

Военная полиция России провела патрулирование по новому маршруту в САР

RT на русском 11:47
Происшествия

Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Автоспорт

Renault не станет обжаловать дисквалификацию

Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 11:48
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.
RT на русском 12:31
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Происшествия

Абызов рассказал о вынужденном отъезде своего сына в США

Ведомости 12:05
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

Дни24 08:54
Экономика

Инвестор Малофеев пообещал африканским странам $2,5 млрд

Агентство привлечет $2,5 млрд, которые пойдут на финансирование строительства нефтепровода протяженностью около 1300 км в Нигере, развитие транспортной инфраструктуры и железных дорог в Гвинее и ДР Конго.
РБК 10:21
Политика

Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря

Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Авто

Представлена новая Hyundai Creta

Новый кроссовер Hyundai ix25 стал на 10 мм длиннее, на 8 мм выше, а колесная база машины выросла на 20 мм.
Tvoe-avto.com 21 октября в 17:57
Кино

Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре

Дни24 вчера в 06:06
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Игры

Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Общество

Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными

Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Общество

«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран

«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Авто

В РФ изменится транспортный налог

Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe 07:52
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ вчера в 02:47
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в ростовской перестрелке на хуторе

Газета.Ru 11:36
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые нельзя сочетать друг с другом

Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, сочетания каких продуктов очень популярны, однако не очень полезны, пишет «МедикФорум».
Ореанда-Новости 11:26
Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-52 сымитировали бомбардировку Крыма

Американские бомбардировщики B-52, во время тренировочного полета над Черным морем, сымитировали бомбардировку Крыма.
ФАН вчера в 00:50
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM вчера в 05:53
Общество

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Хоккей

Голкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

РБК 04:06
Происшествия

В Татарстане сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера

РИА Новости 08:12
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе

Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное