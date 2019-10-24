Экономика
Газета.RuГосдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб. Это почти в два раза больше прогнозируемой инфляции. В разных регионах повышение МРОТ отразится на зарплатах по-разному.
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Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в неудачной пластике
СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в том, что она не болеет раком и, даже, не пиарится на болезни.
Вечерний курьер 07:24
Футбол
Болельщики «Ливерпуля» перепутали Гент с Генком и не попали на матч
Два болельщика "Ливерпуля" в среду собирались посмотреть матч любимой команды против бельгийского "Генка", но не смогли сделать этого из-за собственной ошибки.
Pravda.Ru 07:19
Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
Немецкий частный детектив Йозеф Реш отзывает предложение о передаче следователям информации, которую он собрал в ходе собственного расследования катастрофы «Боинга» в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:11
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Саровский городской суд Нижегородской области приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам лишения свободы за попытку намайнить биткоины на рабочем месте.
РБК 11:41
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Общество
ФСБ рассекретила документы о финских лагерях смерти в СССР
Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о шести финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны.
Известия 06:40
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Хоккей
«Локомотив» подписал пробный контракт с Марковым
Советский спорт 10:17
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые нельзя сочетать друг с другом
Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, сочетания каких продуктов очень популярны, однако не очень полезны, пишет «МедикФорум».
Ореанда-Новости 11:26
Кино
Показан финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер «Звездных войн» — Скайуокер.
iReactor 22 октября в 01:13
Фигурное катание
Российские фигуристы сутки добирались до Канады
Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
Рамблер 02:44
Космос
Найден способ обнаружения червоточин
Naked Science 08:53
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Общество
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Известия 10:15
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию фигуранта дела об убийстве следователя
Тбилиси передал Москве хакера Ярослава Сумбаева, который является фигурантом дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, заявил РИА Новости сотрудник КПП "Казбеги — Ларс" на грузино-российской границе.
РИА Новости 06:09
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование по новому маршруту в САР
RT на русском 11:47
Происшествия
На Кузбассе медведь задрал охотника
«Вести Кузбасс» сообщают, что в Топкинском районе Кемеровской области в лесу обнаружено тело 62-летнего мужчины, на которого напал хищник.
ГЛАС.RU 00:00
Футбол
Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»
Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок.
Вести.Ru 11:21