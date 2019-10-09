Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов. Законопроект поддержали 353 депутата, 62 парламентария выступили против, воздержавшихся не было. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Политика Зеленский поговорил со Штайнмайером о Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером на которой политики обсудили ситуацию в Донбассе.

Авто Названы вредные привычки автовладельцев Одной из самых распространенных привычек водителей вне зависимости от типа трансмиссии считается удерживание руки на рычаге КПП во время движения, пишут "Актуальные новости".

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Общество ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.

Политика Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Экономика Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7% Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.

Политика Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.

Наука Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.

Происшествия Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Футбол Футболист «Крыльев Советов» Анюков дисквалифицирован на два матча ЧР Воскресная игра 13-го тура чемпионата России в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 1:0. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади самарцев на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров команд, по итогам которой красные карточки получили главные тренеры "Крыльев Советов" и "Оренбурга" Миодраг Божович и Владимир Федотов, а также Анюков.