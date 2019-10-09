Экономика

РБКРБКГосдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов. Законопроект поддержали 353 депутата, 62 парламентария выступили против, воздержавшихся не было. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.
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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
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«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
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Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

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