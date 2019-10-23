Экономика
Общественное телевидение РоссииГосдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР. На них выделено около 7 трлн рублей, и финансирование будет ежегодно расти.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 14:06
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правдавчера в 09:29
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Министерство здравоохранения МО 03:22
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы
Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
РИА Новости вчера в 17:14
Авто
Tesla Model S заметили на трассе Нюрбургринга с огромным антикрылом
Во время тестов на гоночной трассе был замечен знакомый автомобиль синего цвета, который оснащён трёхмоторной силовой установкой под названием Plaid.
Тарантас Ньюс 07:37
Единоборства
Макгрегор вернется в UFC 18 января
Ирландский боец Конор Макгрегор согласовал дату проведения следующего боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Коммерсантъ 07:02
Общество
Суд заочно арестовал фигуранта дела «Нового величия» Гаврилова
«Судом удовлетворено представление прокурора об изменении Гаврилову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно»,— сообщили «Интерфаксу» в суде.
Коммерсантъ 07:34
Армия и оружие
Кремль назвал целью России вывод иностранных войск из Сирии
Только российские войска находятся в Сирии легитимно, так как были приглашены Дамаском. Это не относится к американцам, подчеркнул Песков.
Московский Комсомолец 05:41
Экономика
Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
ПРАЙМ вчера в 09:40
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Финансы
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Политика
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Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
РБК 07:46
Гаджеты
Honor представил смартфон Honor 9X в России
Бренд Honor представил в России долгожданный смартфон Honor 9X. А точнее, два смартфона – Honor 9X и Honor 9X Premium.
ITZine.ru 07:17
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Известия 06:55
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Общество
Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк
Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Космос
NASA профинансирует новые миссии
Например, ещё в 2013 году NASA планировала полёт к Марсу, но отменила его, зато часть разработок, которые велись для этой миссии, в итоге были использованы при подготовке к миссии Europa Clipper, намеченной на ближайшие годы.
Машины и Механизмы 06:29
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество
Украинский хор записал видеообращение к россиянам
Вечерняя Москва вчера в 19:57
Политика
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Политика
Немцы сочли, что евреи преувеличивают значение Холокоста
По мнению 41% граждан Германии, евреи «слишком много говорят о Холокосте», свидетельствуют результаты опроса, который провел Всемирный еврейский конгресс.
Взгляд.ру 06:13
Авто
Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
Общество
Останки Франсиско Франко эксгумировали в Испании
Френсис Франко был каудильо Испании в 1939–1975 годах. В 1975 году диктатор умер и был похоронен в комплексе «Долина павших».
Коммерсантъ 07:44
Авто
В России скоро появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Автоновости дня 22 октября в 03:32
Происшествия
Найденные погибшими в Британии 39 человек были гражданами Китая
Найденные в рефрижераторе под Лондоном 39 мертвых человек были гражданами Китая. Об этом 23 октября сообщил телеканал ITV.
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Общество
США сняли санкции с компании — владельца танкеров для «Ямал СПГ»
Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.
News.ru 22 октября в 09:44
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Газета.Ru вчера в 14:53