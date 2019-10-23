Экономика

Областная газетаОбластная газетаГосдума РФ приняла проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдумой России был принят в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. По оценкам, доходы бюджета в следующем году составят порядка 20,38 трлн рублей и каждый следующий год будут увеличиваться почти на 1 трлн рублей.
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Антон Силуанов
Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 23 октября в 14:06

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