Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.

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Энергетика Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.

Единоборства Макгрегор объявил о возвращении Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что вернется в октагон 18 января.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

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Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

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