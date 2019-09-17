Политика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила в первом чтении создание единой базы данных россиян

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании единой базы данных о населении, следует из информации на сайте нижней палаты парламента. Новый информационный ресурс предполагает создание базы данных, где содержится информация от ФИО до семейных связей.
Читать в источнике
Комментировать64
Леонид Левин
Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств - все уже будет доступно через систему информационного ресурса о населении РФ.
— Леонид Левин, депутатТАСС 07:40
с чего всё началось
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании единой базы данных о населении, следует из информации на сайте
 нижней палаты парламента.
Коммерсантъ09:35

Подробнее о событии

ФНС исключила риски утечки сведений из единого ресурса с персональными данными россиян

ТАСС09:19

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого информресурса сведений о россиянах

Агентство Москва07:33

Персональные данные о россиянах соберут в едином реестре

Парламентская газета11:25

Госдума приняла в первом чтении проект о едином ресурсе данных россиян

РИА Новости08:29

Госдума одобрила законопроект о создании единой базы данных россиян

Эхо Москвы10:32

Госдума одобрила законопроект о создании единой базы данных россиян

РБК09:16

Госдума одобрила в первом чтении создание единой базы данных россиян

Коммерсантъ09:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:46, Вашингтон
Общество

Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах

Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Футбол

«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов

Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем".
РИА Новости 16:58
Политика

Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность

Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости 05:34
Киберспорт

В Dota 2 изменили систему поиска игр

Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
Чемпионат 16:06
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Фигурное катание

Гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом

Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с мячом, показав результат 23,500 балла.
RT на русском 13:27
Шоу-бизнес

Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Культура

Представители ТАСС приняли участие во Всероссийском фестивале «Голос Кавказа»

В этом году участниками "Голос Кавказа" стали представитель ТАСС на Северном Кавказе Кантемир Давыдов, руководитель управления продаж информационных продуктов Департамента продаж Наталия Харисова и специалист этого же подразделения Лилия Хасянова.
ТАСС 12:33
Футбол

Безбородов рассудит ЦСКА и «Краснодар». На матче будет использован VAR

Чемпионат 17:43
Происшествия

Мост обрушился в Псковской области

Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС 15:19
Шоу-бизнес

Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко

С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru вчера в 00:54
Армия и оружие

В России создадут новый спутник-инспектор

Роскосмос работает над проектом нового спутника-инспектора.
РЕН ТВ 00:23
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

REGNUM 08:46
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Здоровье

Названы продукты, которые очень любит печень

Печень не любит свежее молоко, а вот кисломолочные продукты действуют на нее благотворно.
Вечерний курьер 04:01
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Гаджеты

Недавнее обновление Windows 10 «ломает» целый ряд систем и приложений

Несколько дней назад корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление KB4515384 для Windows 10.
Игромания.ру 12:00
Происшествия

Экс-глава украинского Нацбанка сообщила о поджоге ее дома под Киевом

Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сообщила о том, что ее дом под Киевом в селе Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.
Интерфакс 00:37
Футбол

Лион — Зенит 1:1

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".
Вести.Ru 13:45
Космос

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300».
Известия 16:50
Космос

Последние «Протон-М» пересчитали

Lenta.ru 07:45
Наука

Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений

Ugpressa.ru вчера в 16:27
Наука

Учёными обнаружены гены, защищающие от смертоносных бактерий

Planet Today 06:51
Политика

Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Общество

Возможен рак: в Минздраве предупредили об опасностях маникюра

В Минздраве Московской области предупредили об опасностях увлечения такими процедурами, как маникюр и наращивание ресниц.
Ридус 10:53
Футбол

Роналду расплакался, когда увидел кадры с умершим отцом

РИА Новости вчера в 08:10
Армия и оружие

Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Мандрыкин рассказал о жизни после страшного ДТП

После аварии в Брянске вратарь оказался прикованным к постели Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин рассказал в эксклюзивном интервью АиФ.ru о жизни после страшного ДТП.
Аргументы и Факты вчера в 17:12
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

Россия в июле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 8,5 млрд долларов, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США, сообщает ТАСС.
BFM.ru 17:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное