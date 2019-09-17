с чего всё началось

Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств - все уже будет доступно через систему информационного ресурса о населении РФ.

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