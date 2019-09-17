Политика
КоммерсантъГосдума одобрила в первом чтении создание единой базы данных россиян
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании единой базы данных о населении, следует из информации на сайте нижней палаты парламента. Новый информационный ресурс предполагает создание базы данных, где содержится информация от ФИО до семейных связей.
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Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств - все уже будет доступно через систему информационного ресурса о населении РФ.
— Леонид Левин, депутатТАСС 07:40
с чего всё началось
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании единой базы данных о населении, следует из информации на сайте нижней палаты парламента.Коммерсантъ09:35
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