Политика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила в первом чтении создание единой базы данных россиян

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании единой базы данных о населении, следует из информации на сайте нижней палаты парламента. Новый информационный ресурс предполагает создание базы данных, где содержится информация от ФИО до семейных связей.
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Леонид Левин
Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств - все уже будет доступно через систему информационного ресурса о населении РФ.
— Леонид Левин, депутатТАСС 07:40
с чего всё началось
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании единой базы данных о населении, следует из информации на сайте
 нижней палаты парламента.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
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