Экономика

Life.ruLife.ruГосдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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