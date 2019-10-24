Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

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