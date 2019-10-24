Экономика
Life.ruГосдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Энергетика
Белоруссия и Казахстан согласовали параметры сделки по поставкам нефти
Казахстан согласовал с Белоруссией основные моменты соглашения об экспорте нефти и нефтепродутов.
РБК 02:27
Происшествия
На Сахалине умер мужчина, пострадавший при нападении медведя
ТАСС вчера в 20:53
Политика
Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол
Дубль Романа Яремчука спас «Гент» от поражения от «Вольфсбурга»
24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Гент» и «Вольфсбург» был разыгран матч в городе Гент на стадионе «Геламко Арена».
REGNUM 00:19
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском вчера в 14:10
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
Трамп объяснил, почему военные США находятся у нефтяных полей в Сирии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Аргументы и Факты вчера в 14:59
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Космос
Названы возможные обитатели Венеры
Московский Комсомолец 23 октября в 11:17
Футбол
Ибрагимович забил гол в дерби Лос-Анджелеса
В составе хозяев голы забили Диего Росси и Адама Диоманде, а дубль оформил Карлос Вела.
Чемпионат 00:36
Футбол
Переговоры между «ПСЖ» и Неймаром зашли в тупик
Как сообщает Le Parisien, в настоящий момент переговоры между «ПСЖ» и Неймаром зашли в тупик.
Евро-футбол.ру вчера в 13:47
Экономика
Самый богатый человек в мире за сутки лишился семи миллиардов долларов
Глава Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, за сутки потерял несколько миллиардов долларов.
Lenta.ru 02:17
Политика
Небензя дал отпор Германии в СБ ООН
Российский постпред при ООН Василий Небензя ответил на критику со стороны Берлина, основанную на «дешевом фейке» о действиях России в Сирии.
Взгляд.ру вчера в 20:56
Экономика
Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат
Зарплаты работников бюджетной сферы в РФ увеличатся в 2020 году на 5,4%%.
News.ru 22 октября в 13:30
Наука
В Республике Коми нашли останки доисторического животного
В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.
Свободная Пресса вчера в 14:28
Общество
Национальный банк Украины объяснил введение купюры в тысячу гривен
Нацбанк Украины рассказал, что необходимо вводить в оборот купюру номиналом в тысячу гривен из-за большого количества 500-гривенных купюр.
iReactor вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Происшествия
По факту отравления заключенных «Матросской Тишины» возбуждено дело
Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено по факту отравления заключенных под стражу в СИЗО-1 ("Матросская Тишина").
ТАСС вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
Общество
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек
Обязательная мера затронет по меньшей мере 50 тысяч человек, которые оказались в зоне распространения лесных пожаров.
Комсомольская правда 00:46
Автоспорт
В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию
После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
Motorsport.com Россия вчера в 02:29
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 вчера в 01:18
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02