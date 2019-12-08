Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
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Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 08:42
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В Тульской области устанавливаются переходные положения в отношении специнвестконтрактов
Московский Комсомолецвчера в 04:32
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Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
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Политика
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Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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В Краснодаре задержали мужчину, расстрелявшего охранника ночного клуба
В Краснодаре мужчину, который 9 декабря расстрелял охранника ночного клуба, обвинили в покушении на убийство По версии следствия, в ночь на 9 декабря 2019 года охранник ночного клуба на улице 40-летия Победы отказался пускать внутрь 28-летнего жителя Чечни, так как раньше в заведении случались конфликты с его участием.
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Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает издание Financial Times.
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На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
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В России резко сократилось количество займов до зарплаты
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