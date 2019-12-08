Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Читать в источнике
Комментировать
Вячеслав Володин
Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 08:42

Подробнее о событии

В Тульской области устанавливаются переходные положения в отношении специнвестконтрактов

Московский Комсомолецвчера в 04:32

Володин поддержал снижение порога доступа инвесторов в проекте о защите инвестиций

ТАСС09:12

Что не так с инвестиционным кодексом

Ведомости08 декабря в 16:24

Володин допустил снижение порога входа в инвестиционные проекты

REGNUM08:34

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Коммерсантъ09:41

Правила вложения

Российская газета09:02

В первом чтении принят пакет о защите капиталовложений и инвестиций

Государственная Дума РФ08:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 10:44, Ашберн
Футбол

Рамос предложил сделать отдельный «Золотой мяч» для Роналду и Месси

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в шутку предложил сделать отдельный "Золотой мяч" для нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает Goal.
Газета.Ru 08:22
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии растёт

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 14 человек, 10 декабря передает агентство Associated Press.
REGNUM 09:30
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском 10:25
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 08 декабря в 11:33
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru вчера в 22:34
Политика

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью

RT на русском 09:39
Хоккей

«Даллас» уволил Монтгомери из-за непрофессионального поведения

«Даллас» отправил в отставку главного тренера команды Джима Монтгомери. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Боунесс.
Sports.ru 10:32
Политика

Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России

Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:40
Кино

Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года

Piter.tv 08 декабря в 09:59
Происшествия

Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

РИА Новости 06:35
Экономика

Почему Киев импортирует российский картофель

Из-за неурожая Киев вынужден закупать картофель в других странах - причем значительная часть импорта приходится на Россию.
Газета.Ru 08:21
Политика

Демократы представили официальные обвинения Трампу

Демократы из палаты представителей конгресса объявили два официальных обвинения президенту США Дональду Трампу в процессе об импичменте, сообщает The Wall Street Journal.
Ведомости 10:02
Общество

Полиция задержала 11 человек на манифестации профсоюзов в Париже

Полиция задержала 11 человек в ходе протестов против пенсионной реформы в Париже.
Известия 10:41
Футбол

«Фратрия» сделала заявление по итогам акции «Фанат — не преступник»

Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по итогам акции «Фанат — не преступник», которая проходила на матчах 19-го тура РПЛ.
Нева Спорт 09:02
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Политика

Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике

Союзное Вече 04:18
Происшествия

Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Газета.Ru 04:46
Политика

Аваков утверждает, что Зеленский «сорвался» на Лаврова на переговорах

Россия настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, однако украинская сторона отказалась это выполнять.
РИА Новости 08:13
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
РИА Новости 10:34
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Общество

Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

REGNUM 04:18
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС 07:40
Происшествия

В Краснодаре задержали мужчину, расстрелявшего охранника ночного клуба

В Краснодаре мужчину, который 9 декабря расстрелял охранника ночного клуба, обвинили в покушении на убийство По версии следствия, в ночь на 9 декабря 2019 года охранник ночного клуба на улице 40-летия Победы отказался пускать внутрь 28-летнего жителя Чечни, так как раньше в заведении случались конфликты с его участием.
Юга.ру 07:15
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает издание Financial Times.
МК-Спорт 05:18
Политика

Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Lenta.ru 07:52
Общество

В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Kurgan.ru 08 декабря в 23:27
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Экономика

В России резко сократилось количество займов до зарплаты

В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов.
Коммерсантъ 01:28
Политика

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

RT на русском 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное