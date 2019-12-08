Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Читать в источнике
Оценить
Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС вчера в 08:42
Подробнее о событии
Показать все источники
В первом чтении принят пакет о защите капиталовложений и инвестиций
Государственная Дума РФвчера в 08:35
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Политика
В Крыму построили новую дачу, предположительно, для Владимира Путина
«Проект» поговорил с рабочими на закрытом объекте, которые утверждают, что отдыхать там будет президент Владимир Путин, который известен своей любовью к дзюдо и хоккею.
Гаджеты
Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей
Американская компания Apple начала официальные продажи самого мощного и дорогого компьютера для профессионального использования Mac Pro.
Общество
В Канаде совершил первый полет самолет на электричестве
В канадской провинции Британская Колумбия совершил первый полет первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»
Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах
За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение - более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юрлиц - 5 миллионов рублей.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Треть работодателей в РФ оставят сотрудников без годовых премий
В 2018 году не планировали выплату годовых премий 41% работодателей, намеревались премировать сотрудников выборочно в 24% компаний и всех сотрудников — в 21% компаний.
Происшествия
Во Владимире врача осудят за смерть мальчика из-за опоздания на работу
Во Владимире состоится суд над врачом, который опоздал на работу, что в итоге повлекло за собой смерть 2-летнего мальчика, как сообщает ТАСС.
Политика
В Верховной раде произошла очередная драка (видео)
После заседания комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики в среду, 11 декабря, в здании парламента произошла драка между активистами ВО "Свобода" и депутатом от "Слуги народа" Богданцем.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Культура
В Google назвали самых популярных людей года в России
Певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года по версии компании Google.
Здоровье
Более 40% россиян заявили о недоверии врачам
48% респондентов сказали, что за последние 3-5 лет им приходилось перепроверять установленный диагноз или назначенные лекарства.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Здоровье
Руденя: в Твери построят новые корпуса онкодиспансера
Власти Тверской области изучают вопрос строительства новых корпусов онкологического диспансера, сообщил губернатор области Игорь Руденя на пресс-конференции в среду.
Биатлон
Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему российский биатлон жив
«Российский биатлон жив» Уверен, что уже в Хохфильцене результаты будут лучше и будет более яростная борьба в эстафетах.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Шоу-бизнес
Билан спел с младшей сестрой для новогоднего эфира
Поп-исполнитель Дима Билан спел для новогоднего эфира телеканала "Россия" вместе с младшей сестрой Анной.
Общество
Глава Свердловской области объявит 31 декабря выходным днем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен подписать распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря.
Общество
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.