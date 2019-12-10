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Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

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