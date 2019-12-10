Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
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Вячеслав Володин
Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС вчера в 08:42

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