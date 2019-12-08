Экономика

DP.RUDP.RUГосдума одобрила законопроект о защите инвестиций

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект о защите и поощрении инвестиций. Как отметил на заседании замглавы Минфина Андрей Иванов, ко второму чтению правительство намерено подготовить все подзаконные акты, необходимые для работы законопроекта.
Читать в источнике
Комментировать5
Вячеслав Володин
Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС вчера в 08:42

Подробнее о событии

Мосгордума предложила поправки в федеральный законопроект о защите и развитии инвестиций

ТАСС05:03

Главное – обеспечить стабильность правил: эксперт об инвестиционном кодексе

REGNUM04:36

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

РБКвчера в 11:09

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Коммерсантъвчера в 09:41

В первом чтении принят пакет о защите капиталовложений и инвестиций

Государственная Дума РФвчера в 08:35

Что не так с инвестиционным кодексом

Ведомости08 декабря в 16:24

Правила вложения

Российская газетавчера в 09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Происшествия

Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
РБК 09:11
Интернет

Бесплатный антивирус Avast обвинили в слежке за пользователями

Глава компании опровергает выдвинутые обвинения, подчеркивая, что антивирус Avast не занимается сбором персонализированной информации.
Anonsens 04:33
Политика

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Газета.Ru 09:15
Политика

На сайте Зеленского исказили текст коммюнике «нормандской четверки»

В украинский перевод коммюнике закралось упоминание Закона об особом статусе Донбасса, хотя в оригинале такого уточнения нет.
Вести.Ru 08:27
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

США расширили санкции в отношении Ирана

Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
ТАСС 09:15
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

ТАСС 07:49
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 04:28
Экономика

В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов

Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Lenta.ru 08:43
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
РИА Новости 07:00
Происшествия

Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы

На прошлой неделе Почуев сообщил, что Соколова направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
РБК 04:30
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Газета.Ru 07:15
Культура

Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
iReactor 02:18
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС 05:48
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
ГЛАС.RU 02:02
Происшествия

Якутского «шамана» оштрафовали на тысячу рублей

В среду в якутском управлении СК РФ опровергли слухи о возбуждении уголовного дела в отношении "шамана" по статье 318 УК РФ о насилии над представителем власти.
РИА Новости 07:14
Политика

Путин поручил главам регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов и руководителей муниципалитетов максимально чутко и в приоритетном порядке реагировать на просьбы ветеранов Великой Отечественной войны, подчеркнув, что им нужно уделять самое пристальное внимание.
РИА Новости 08:59
Политика

Германия отвергла экстерриториальные санкции США

Германия следит за дискуссиями в Вашингтоне по планам ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2» и отвергает экстерриториальные санкции США.
Политика Сегодня 09:21
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС вчера в 07:40
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Наука

Панцирные моллюски подсказали ученым новую конструкцию брони

Naked Science 06:50
Игры

Анонсирован ремейк Resident Evil 3

МонаВиста вчера в 10:40
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Общество

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Наука

Тысячи непонятных дыр нашла разведка на дне океана

Подводная разведка недалеко от побережья Биг-Сура, штат Калифорния, обнаружила тысячи круглых отверстий в мягких отложениях на морском дне.
LentaChel.ru 03:54
Гаджеты

Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов

Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Игромания.ру 09:12
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Общественная служба новостей 03:48
Экономика

В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций.
RT на русском 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное