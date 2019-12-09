Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Читать в источнике
Комментировать
Вячеслав Володин
Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 08:42

Подробнее о событии

Володин поддержал снижение порога доступа инвесторов в проекте о защите инвестиций

ТАСС09:12

Володин допустил снижение порога входа в инвестиционные проекты

REGNUM08:34

В Тульской области устанавливаются переходные положения в отношении специнвестконтрактов

Московский Комсомолецвчера в 04:32

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

РБК11:09

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Коммерсантъ09:41

В первом чтении принят пакет о защите капиталовложений и инвестиций

Государственная Дума РФ08:35

Правила вложения

Российская газета09:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
Политика

Путин поддержал идею наказывать чиновников за оскорбления граждан

Президент России Владимир Путин одобрил предложение ввести ответственность для чиновников за оскорбления граждан.
Коммерсантъ 11:12
Общество

Экс-глава администрации Ельцина назвал смерть Лужкова большой потерей

Бывший глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов в беседе с РБК назвал смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова «большой потерей».
РБК 09:58
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Происшествия

В Красноярске педофил за 3 года совратил 36 несовершеннолетних

Вести.Ru 07:57
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:00
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.
Вечерняя Москва 06:13
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Политика

В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского

Кремль надеется, что первое знакомство президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского станет началом конструктивного диалога сторон.
Газета.Ru 07:27
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на 4 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства лишил Россию права участвовать в крупных международных мероприятиях сроком на четыре года.
ТВ Центр вчера в 05:21
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
РИА Новости 10:34
Политика

В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»

Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Российская газета 10:18
Политика

США ввели санкции в отношении главы УМВД Грозного Аслана Ирасханова

США ввели санкции против главы УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова "за серьезные нарушения прав человека", говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента США.
РИА Новости 11:28
Футбол

Тамбовские налоговики подали иск о банкротстве ФК «Тамбов»

ФК "Тамбов" играет в российской Премьер-Лиге. После 19 туров клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Интерфакс - Россия 10:10
Здоровье

Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
РИА Новости 09:42
Общество

Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Политика

«Нормандская четверка» приняла итоговое коммюнике

Итоговое коммюнике приняли президенты России, Германии, Франции и Украины 10 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Красная весна вчера в 21:42
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Политика

В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Новый День 05:35
Шоу-бизнес

Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.
WomanHit.ru 07:53
Общество

Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

News.ru 09:26
Политика

Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России

Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением режиссера Александра Сокурова о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым званий Героя России.
Интерфакс 10:46
Политика

Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был кровавым и жестким боевиком. Он один из организаторов терактов в московском метро.
Русская Планета 03:14
Авто

Россиян предупредили о подорожании автомобилей в 2020 году

Как передаёт ТАСС, цены на новые автомобили могут вырасти на 5%. При этом продажи легковых и коммерческих авто упадут на 8%. По словам президента ассоциации Олега Моисеева, производителям придётся «держать цены» и повышать «очень мелкими шажками».
Мой Брянск 09:45
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Общество

Астролог составила карьерный гороскоп для знаков зодиака на 2020 год

Астролог из Волгограда Ирина Лавочникова рассказала, чего ожидать разным знакам зодиака в сфере профессиональной деятельности в следующем году.
Крестьянская жизнь вчера в 07:08
Автоспорт

«Формула-1» сохранит шины 2019 года на следующий сезон

ФИА и «Пирелли» объявили о том, что «Формула-1» сохранит текущую спецификацию шин.
Sports.ru 06:49
Общество

Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан

Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Вести.Хайтек вчера в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное