Обновлено в 16:14 Госдума одобрила в окончательном третьем чтении поправки к конституции, сообщает ТАСС.

Госдума одобрила в третьем чтении закон о поправках к конституции

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