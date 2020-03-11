Политика

BFM.ruBFM.ruГосдума одобрила в третьем чтении закон о поправках к конституции

Обновлено в 16:14 Госдума одобрила в окончательном третьем чтении поправки к конституции, сообщает ТАСС.
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