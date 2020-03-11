Политика
BFM.ruГосдума одобрила в третьем чтении закон о поправках к конституции
Обновлено в 16:14 Госдума одобрила в окончательном третьем чтении поправки к конституции, сообщает ТАСС.
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Экономика
Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году
Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Музыка
На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»
На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Общество
Индия закрывает въезд для туристов с 13 марта
В связи со вспышкой коронавируса в Индии правительство страны в среду, 11 марта, объявило о введении беспрецедентных мер по ограничению въезда иностранных граждан.
Футбол
Почеттино может возглавить мадридский «Реал»
Экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино претендует на пост главного тренера мадридского "Реала".
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Происшествия
Эвакуация горняков началась из шахты в Коми из-за задымления
Эвакуация 222 горняков идет из двух шахт компании "Воркутауголь" в Коми - "Воркутинская" и "Заполярная".
Общество
Российским чиновникам рекомендовали отменить командировки за рубеж
Неделю назад руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы уже распорядилось временно отменить до 1 апреля как зарубежные командировки своих сотрудников, так и ответные визиты иностранных преподавателей.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Здоровье
Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» одержал победу над «Оренбургом».
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Технологии
В процессорах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты заметили, что новая неустранимая уязвимость распространяется на процессоры Intel.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Экономика
Премьер Украины заявил, что страна готова к вхождению в финансовый кризис
Киев, 11 марта 2020, 19:15 — REGNUM Украина входит в нынешний мировой финансовый кризис намного более «крепкой», чем, например, это было в 2008 году, заявил на пресс-конференции 11 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Игры
Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня
Политика
Путин рассказал о нарушенном обещании Саакашвили в 2008
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью информационному агентству ТАСС о нарушенном в 2008 году обещании бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили в отношении Абхазии и Южной Осетии.
Энергетика
Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть
Москва, 11 марта 2020, 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Политика
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Футбол
Расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов-2019/2020
Везде указано московское время.
Футбол
Александр Глеб завершил карьеру игрока
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб объявил о завершении карьеры.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Технологии
Уходим в сеть – Microsoft и Ubisoft о презентациях своих продуктов
Ubisoft отметила, что здоровье людей превыше всего.
Путешествия
Турция может отложить начало туристического сезона из-за коронавируса
Анкара, 11 марта 2020, 22:36 — REGNUM Власти Турции рекомендовали отелям отложить начало туристического сезона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.