Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Украиной, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом.
Университет Гонконга в среду опубликовал изображение варианта коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, об этом говорится в заявлении исследователей, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции - вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают", - сказал Ушаков.