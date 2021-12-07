Ушаков: Путин заявил Байдену, что санкции не дают никакого эффекта для самих же США

"Президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции - вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают", - сказал Ушаков.