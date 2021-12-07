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Госдума одобрила во II чтении оценку риска причастности юрлиц к сомнительным платежам

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
ТАСС
Речь идет о проекте закона
, направленного на оценку риска подозрительных операций, которые совершают юрлица и индивидуальные предприниматели.
Право.ру
Критерии, по которым банковские клиенты будут распределяться на группы риска, будет определять Банк России по согласованию с Росфинмониторингом.
РБК
У клиентов будет право оспорить ограничительные меры, обратившись в Межведомственную комиссию при Банке России.
Финансовая газета

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