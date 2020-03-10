Политика
Страна Советов on-lineГосдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ
Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию. Об эмто сообщает «РИА Новости». По информации агентства, законопроект поддержали триста восемьдесят два депутата, сорок четыре воздержались, голосов против не было.
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Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте и Совете Федерации. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под такие новые наши возможности.
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Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Армия и оружие
В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Футбол
Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Авто
После обвала рубля вырастут цены на автомобили
Дилеры поднимут цены как на новые, так и на подержанные машины после падения курса рубля.
Экономика
Индексы в США продолжили падение после возобновления торгов
Фондовые индексы в США снижаются, несмотря на временную приостановку торгов на Нью-Йоркской бирже после обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на семь процентов.
Космос
Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли
Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ
«Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.
Политика
Хинштейн объяснил реакцию западной прессы на поправку Терешковой
Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал негативную реакцию западной прессы на возможное обнуление президентских сроков Владимира Путина, предложенное депутатом Валентиной Терешковой и одобренное нижней палатой российского парламента.
Армия и оружие
В Анкаре проходят переговоры военных РФ и Турции по Идлибу
В Анкаре проходят переговоры российских и турецких военных по ситуации в сирийском Идлибе, сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Армия и оружие
Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео
Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Шоу-бизнес
В сети появилось свежее фото певицы МакSим
Директор МакSим опубликовала в своем микроблоге свежее фото исполнительницы. В кадре артистка зажигает свечи на праздничном торте.
Гаджеты
Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и заснял красоту Земли
По непонятной причине компания Xiaomi любит запускать свои смартфоны в космос.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Финансы
Мосбиржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов
Московская биржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов во вторник, 10 марта.
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков
Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
Игры
Названы системные требования для Doom Eternal
Компания Bethesda Softworks и разработчик id Software анонсировали системные требования для игры Doom Eternal, сообщается на странице проекта в Steam.
Энергетика
Саудовская Аравия не намерена вести войну с Россией на рынке нефти
По словам источника, знакомого с планами саудовских властей, страна «не намерена вести никаких войн с Россией» Кроме того, Эр-Рияд считает РФ одним из своих самых важных партнеров.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти
Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Футбол
Тухель рассказал о болезни Мбаппе
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, что нападающий команды Килиан Мбаппе, вероятно, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
Финансы
Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке
Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Культура
Apple сняла фильм об Эрмитаже на iPhone 11 Pro Max
Apple выпустила фильм из серии «Снято на iPhone».