Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineГосдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ

Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию. Об эмто сообщает «РИА Новости». По информации агентства, законопроект поддержали триста восемьдесят два депутата, сорок четыре воздержались, голосов против не было.
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Александр Карелин
Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте и Совете Федерации. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под такие новые наши возможности.
— Александр Карелин, спортсменОбщественное телевидение России 09:39

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Госдума одобрила законопроект о поправке в Конституцию во втором чтении

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