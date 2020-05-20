Общество
RT на русскомГосдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
Поправки вносятся в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", сейчас в ней прописан базовый минимальный размер пособия в размере 1, 5 тыс. рублей по уходу за первым ребенком и 3 тыс. рублей по уходу за вторым и последующими детьми.ТАСС06:03
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