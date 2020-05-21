Общество
RT на русскомГосдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
Поправки вносятся в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", сейчас в ней прописан базовый минимальный размер пособия в размере 1, 5 тыс. рублей по уходу за первым ребенком и 3 тыс. рублей по уходу за вторым и последующими детьми.ТАСС06:03
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В Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии
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Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, во время которого объяснил, кому на самом деле принадлежит Крым.
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Выход шутера Valorant состоится 2 июня
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Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю
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В Москву доставили американские аппараты ИВЛ
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
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