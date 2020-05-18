Общество
RT на русскомГосдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Об этом информирует РИА Новости.
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Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет.
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Общество
Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня
Президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня.
РБК 07:59
Общество
Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета вчера в 07:08
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Общество
Доктор Мясников рассказал о своих квартирах
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников, рассказал о своей недвижимости.
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Футбол
Виллаш-Боаш отказался от предложения возглавить «Ньюкасл»
Как сообщает французское издание L'Equipe, главному тренеру "Марселя" Андре Виллаш-Боашу поступило очень выгодное предложение возглавить "Ньюкасл", но португальский специалист его отверг.
Bobsoccer 04:32
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Общество
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018-го.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Полицейские в России станут «всемогущими»
Стрелять на поражение Раньше полицейские применяли оружие, только если правонарушитель пытается выхватить оружие, отказывается подчиняться или посягает на жизнь сотрудника или граждан.
НовостиВолгограда.ру 07:42
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Lenta.ru вчера в 14:22
Политика
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".
РИА Новости 07:46
Политика
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
Суд в США разрешил достать телеграф с затонувшего парохода «Титаник»
Частная американская компания RMS Titanic Inc. получила разрешение суда на извлечение и подъём из-под воды беспроводного телеграфа фирмы «Маркони», известного как «голос "Титаника"».
News.ru вчера в 04:40
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования
Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
РБК 07:45
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Политика
У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48
Авто
Электропикап Hummer получит съемную крышу
Концерн General Motors, возрождающий бренд Hummer в виде модели электрического пикапа, который станут выпускать под маркой GMC, оснастит машину складной крышей.
Коммерсантъ 06:56