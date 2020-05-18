Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Об этом информирует РИА Новости.

Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

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