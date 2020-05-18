Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Об этом информирует РИА Новости.
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Вячеслав Володин
Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет.
— Вячеслав ВолодинРИА Новости 06:39

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Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

RT на русском06:55

ГД во II чтении приняла законопроект о пособии на детей для неработающих

РИА Новости06:39

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет увеличено в два раза

Лобня18 мая в 05:49

Госдума одобрила удвоение пособия по уходу за ребёнком

News.ru06:32

Повышенные выплаты можно получить по заявлению

Пуровская ТРК Луч18 мая в 09:13

Госдума удваивает размер минимального пособия по уходу за первым ребенком

ТАСС06:03

Пособия по уходу за ребенком планируют увеличить в два раза

Белгородские новости18 мая в 02:39
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Общество

Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня

Президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня.
РБК 07:59
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Общество

Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин

Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
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Авто

Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
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Экономика

Сечин останется главой «Роснефти»

"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета вчера в 07:08
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Экономика

Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов

В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
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Общество

Доктор Мясников рассказал о своих квартирах

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников, рассказал о своей недвижимости.
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты попал в больницу

REGNUM 05:46
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Общество

Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
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Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Газета.Ru 03:59
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Футбол

Виллаш-Боаш отказался от предложения возглавить «Ньюкасл»

Как сообщает французское издание L'Equipe, главному тренеру "Марселя" Андре Виллаш-Боашу поступило очень выгодное предложение возглавить "Ньюкасл", но португальский специалист его отверг.
Bobsoccer 04:32
Общество

Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
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Общество

В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018-го.
РБК вчера в 17:00
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Происшествия

Полицейские в России станут «всемогущими»

Стрелять на поражение Раньше полицейские применяли оружие, только если правонарушитель пытается выхватить оружие, отказывается подчиняться или посягает на жизнь сотрудника или граждан.
НовостиВолгограда.ру 07:42
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Армия и оружие

Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии

Lenta.ru вчера в 14:22
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Политика

Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады

Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".
РИА Новости 07:46
Политика

Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
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Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
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Общество

Суд в США разрешил достать телеграф с затонувшего парохода «Титаник»

Частная американская компания RMS Titanic Inc. получила разрешение суда на извлечение и подъём из-под воды беспроводного телеграфа фирмы «Маркони», известного как «голос "Титаника"».
News.ru вчера в 04:40
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Происшествия

Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования

Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
РБК 07:45
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Общество

NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса

Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
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Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
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Общество

Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня

В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
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Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
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Происшествия

Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет

Lenta.ru 07:30
Экономика

Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
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Политика

У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу

Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48
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Авто

Электропикап Hummer получит съемную крышу

Концерн General Motors, возрождающий бренд Hummer в виде модели электрического пикапа, который станут выпускать под маркой GMC, оснастит машину складной крышей.
Коммерсантъ 06:56
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