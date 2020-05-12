Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
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Сумму страхования банковских вкладов могут увеличить до 10 миллионов рублей
Парламентская газета06:27
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Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 08:43
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport 10 мая в 12:47
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 13 мая до 73,43 рубля
Банк России установил на 13 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,4326, рубля, что на 43,99 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:44
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В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей
Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
Общество
В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции
Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба.
ГТРК Липецк 08:32
Общество
В Саратовской области от коронавируса вылечились 239 человек
Среди новых инфицированных 36 относятся к контактным лицам, у 31 гражданина внебольничная пневмония, 8 человек прибыли в Саратовскую область из других российских регионов с признаками ОРВИ, а у 17 граждан источник заражения не выявлен.
Evo-rus.com вчера в 08:33
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей
Российские семьи получат единоразовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Рифей-Пермь вчера в 11:07
Общество
Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
Авто
Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз
Почти столько же автомобилистов (13%) брали займы под залог машины для совершения покупок, еще 14% занимали деньги для неотложных нужд.
Автоновости дня 01:02
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Футбол
«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года
"Газпром-медиа" продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.
РИА Новости 06:46
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Кино
В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Киноафиша России 05:42
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров на YouTube
Новый клип петербургской группы Little Big на песню Hypnodancer продолжает набирать популярность на YouTube.
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Армия и оружие
Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара
Жители норвежского города Вардё опасаются военного конфликта с Россией из-за модернизации находящегося здесь радара системы "Глобус", в которой участвуют США.
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Портативная колонка Sony Extra Bass SRS-XB23 адресована любителям активного отдыха
Новинка адресована любителям активного отдыха.
iXBT.com 05:52
Наука
Создан мягкий робот, бегающий как гепард
Конструкторы из США создали мягкого робота LEAP, способного передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.
Мойка78 00:21
Политика
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
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Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
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Недвижимость
Спрос на аренду квартир в Москве упал на 80% за месяц
В апреле 2020 года спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как на загородную недвижимость — увеличился почти в десять раз.
РБК 08:09
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
Piter.tv 05:01
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Космос
В звездной системе Kepler-88 обнаружена новая экзопланета, которая в три раза массивнее Юпитера
V-kosmose.com вчера в 08:28
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Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02