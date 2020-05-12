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Политика На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 5