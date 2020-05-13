Экономика

Вести.RuВести.RuГосдума увеличила возможности возмещения по вкладам

Речь может идти и о наследстве, когда гражданин размещает наследованные деньги в банке, а банк банкротится или теряет лицензию. В частности, вводится повышенное возмещение в сумме до 10 миллионов руб. для ряда счетов – для сделок по недвижимости и наследства, соцвыплат.
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Госдума приняла закон об увеличении страховки по ряду вкладов

Российская газета09:25

Госдума приняла закон о расширении системы страхования вкладов

Известия08:58

АСВ в апреле направило на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков 1,2 млрд рублей

Банки.ру08:28

Госдума приняла законопроект о расширении страхования вкладов

Rambler News Service08:18

Деньги ТСЖ и благотворительных фондов в банках защитят новым законом

Парламентская газета08:14

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

REGNUM07:53

Госдума одобрила во II чтении расширение страхования вкладов и снижение взносов банков

ТАССвчера в 06:35
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
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Политика

Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

BFM.ru 02:18
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Музыка

Little Big споет альтернативную версию песни Uno на онлайн-Евровидении

iReactor вчера в 18:05
Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
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Экономика

Челябинский бизнес поддержат на 2,6 млрд рублей

Челябинск, 13 мая 2020, 14:42 — REGNUM В Челябинской области бизнес получит поддержку на общую сумму более 2,6 млрд рублей.
REGNUM 07:42
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Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
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Политика

Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
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Общество

В России во время изоляции стали чаще умирать от алкоголя

Число смертей от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции в России начало расти, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 07:58
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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Футбол

«Аэрофлот» прекратит сотрудничество с РФС

После длительных обсуждений стороны договорились заключить соглашение, по которому «Аэрофлот» выплатит РФС 30 млн рублей за девять месяцев, но из-за пандемии коронавируса авиакомпания решила отказаться от сотрудничества.
Чемпионат 04:14
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
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Шоу-бизнес

Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось

Paparazzi.ru 03:23
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса

Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
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Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
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Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
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Происшествия

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
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Гаджеты

Xiaomi представила флагманский смартфон POCO F2 Pro

Poco F2 Pro будет доступен в Индии и Европе, а еще модель уже заметили в онлайн-магазинах Украины по цене 17 000 грн, что в пересчете 586 евро, и это при том, что на презентации было сказано, что в ЕС модель будет предлагаться от 499 евро.
Astera 05:44
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Общество

Беглов объяснил, почему в Петербурге маски не раздают бесплатно

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе ежегодного отчёта в Законодательном собрании ответил на вопрос одного из парламентариев, почему было принято решение не раздавать средства индивидуальной защиты бесплатно.
DP.RU 05:37
Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
РИА Новости 08:53
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Политика

Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС.
РБК 09:09
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Экономика

Банки снизили уровень одобрения по кредитам до минимума

По оценкам аналитиков, сильнее всего упал уровень в сфере потребительских кредитов – 19,6%. Автокредиты одобрили только в 26,6% случаев по сравнению с мартом.
Деловое.ТВ 05:44
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Общество

Дуров обвинил США в закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель соцсети «ВКонтакте» и заблокированного на территории России мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что отказывается от планов запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с собственной криптовалютой Gram.
Daily Storm вчера в 14:23
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Происшествия

Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП

Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
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