Речь может идти и о наследстве, когда гражданин размещает наследованные деньги в банке, а банк банкротится или теряет лицензию. В частности, вводится повышенное возмещение в сумме до 10 миллионов руб. для ряда счетов – для сделок по недвижимости и наследства, соцвыплат.

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