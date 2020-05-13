Госдума в итоговом чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов. Это коснется как физлиц, так и некоммерческих организаций (НКО). Сегодня в случае проблем у банка гражданин может вернуть не более 1,4 миллиона рублей.

Госдума приняла закон об увеличении страховки по ряду вкладов

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