Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика
МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России
Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране.
RT на русском 11:26
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Киберспорт
DrDisRespect рассказал, как можно улучшить Call of Duty: Warzone
CyberSport.ru 11 мая в 06:49
Политика
Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой
Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Происшествия
Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика
Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК 11:12
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
Общество
Минобрнауки сочли возможным провести ЕГЭ дистанционно
В документе подчеркивается, что такое решение министерство считает возможным "в условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией и при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами".
Интерфакс 11:37
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Происшествия
Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе
По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
Наука
В древнейшем храме мира выявили скрытый геометрический узор
Ученые из Тель-Авивского университета и израильского Управления древностей обследовали огромный каменный комплекс Гебекли-Тепе, который считается самым древним храмом в истории человечества.
МИР 24 04:19
Общество
Выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в Рязани: где и как получить
Как получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка в Рязани Специалисты ПФР разъясняют, что получить 10 тысяч рублей в Рязани можно будет на основании заявления, которое нужно подать дистанционно только через Единый портал государственных услуг и лично (" Госуслуги") - в клиентских службах Пенсионного фонда России.
КП - Рязань 05:54
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Игры
Компания 2K выпустит сборник Mafia: Trilogy
Сборник Mafia: Trilogy выйдет на консолях PlayStation 4, Xbox One и на ПК в магазинах Steam и Epic Games Store.
News.ru 10:39
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Общество
Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка.
РИА Новости 10:51
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Политика
Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России
С 12 мая единый период нерабочих дней завершится, страна подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако выход из него одномоментным не будет.
Новое Время 31 11 мая в 09:20
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58