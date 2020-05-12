Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
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Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Коммерсантъ08:25

Госдума одобрила расширение программы страхования вкладов во втором чтении

Ведомости07:49

Госдума расширяет систему страхования вкладов

REGNUM06:17

Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей

Российская газета07:00

Госдума одобрила во II чтении расширение страхования вкладов и снижение взносов банков

ТАСС06:35

Сумму страхования банковских вкладов могут увеличить до 10 миллионов рублей

Парламентская газета06:27

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении ССВ

Известия07:08
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Политика

Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Медиазона 08:27
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Шоу-бизнес

Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
Pravda.Ru 09:31
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов

Позитивной динамикой закрылись торги и на Лондонской бирже. Там североморское топливо преодолело отметку в 31 доллар.
РЕН ТВ 03:21
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Происшествия

Челябинский полицейский изнасиловал дубинкой задержанного

Как рассказал источник издания, по версии следственных органов, 6 мая сотрудники ППС задержали в Челябинске 42-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Московский Комсомолец 09:03
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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
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Здоровье

Попова назвала долю госпитализированных пациентов с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 28,4% пациентов с коронавирусом в РФ госпитализированы, остальные лечатся дома, более 40% не имеют симптомов.
РИА Новости 09:26
Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

На сайте posobie16.gosuslugi.ru запущен сервис для оформления выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.
Газета.Ru 09:21
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Экономика

В «Укрспецэкспорте»: Мы между молотом и наковальней США и Китая, попав в разборки сверхдержав

Будущее стратегического украинского предприятия «Мотор Сич», известного в мире производителя авиационных двигателей, становится неопределенным.
Военное обозрение 08:10
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
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Армия и оружие

Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара

REGNUM 07:07
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Политика

Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней

На завтра, 11 мая, запланировано совещание под руководством Президента России Владимира Путина, на котором будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Махачкалинские известия 10 мая в 13:32
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Происшествия

Ростех заявил о безопасности уральских аппаратов ИВЛ «Авента»

Как сообщалось, в Петербурге, по предварительным данным, причиной возгорания стал произведенный в 2020 году аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента-М», выпущенный Уральским приборостроительным заводом (Екатеринбург), входящим в ГК Ростех.
REGNUM 08:38
Гаджеты

Эксперты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны в мире по итогам апреля

Пекин, 12 мая 2020, 15:03 — REGNUM Апрельский рейтинг самых производительных флагманских смартфонов в мире опубликовали эксперты бенчмарка AnTuTu на сайте проекта.
REGNUM 08:03
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
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Гаджеты

Стоимость смартфона Poco F2 Pro оказалась ниже ожидаемого

Стоимость смартфона Poco F2 Pro оказалась ниже ожидаемого.
Astera 04:44
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Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
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Общество

Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком

Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Экономика

«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей

По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
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Наука

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Lenta.ru 09:50
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Экономика

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
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Происшествия

В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга обнаружили коронавирус

"Проверки были проведены в 108 продуктовых магазинах, и в трех из них коронавирус был обнаружен на кассах", — сообщил источник.
Екатеринбург в интернете 08:16
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Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
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Общество

Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
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Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Коммерсантъ 05:03
Общество

В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности

Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 16:30
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Общество

В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции

Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба.
ГТРК Липецк 08:32
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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