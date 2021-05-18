Бывший советник Путина потребовал от НАТО наказать Россию

Экономист и оппозиционер, бывший советник Владимира Путина по экономике по экономике Андрей Иларионов заявил в интервью украинскому изданию «Гордон», что из 30 стран НАТО только пять выполнили свои обязательства согласно уставу и объявили санкции против России в связи со взрывами во Врбетице в 2014.