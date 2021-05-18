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Госдума одобрила в первом чтении запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий участвовать в парламентских выборах лицам, причастным к деятельности организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими.В источнике

С чего всё началось

Законопроект (1165649-7
) предлагает временно запретить избираться в Госдуму гражданам, являвшимся участниками общественных, религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими.

Подробнее о событии

Запрет на выборы для «причастных к экстремизму» вызвал неудобные вопросы

Московский Комсомолец12:15

Госдума одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму лицам

Известия10:16

Комитет Госудмы предложил одобрить проект о запрете избираться причастным к экстремизму

Газета.Ru06:15

Одобрен временный запрет на избрание в Думу лиц, связанных с экстремистами

Интерфакс08:46

Госдума одобрила в первом чтении запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

Коммерсантъ08:49

Госдума одобрила запрет на избрание в парламент лиц, связанных с «экстремистами»

Фонтанка.Ру08:59

Депутаты обсудят запрет причастным к экстремистским организациям избираться в Госдуму

ТАСС17:01
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