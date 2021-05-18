Госдума одобрила в первом чтении запрет на участие в выборах причастным к экстремизму
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий участвовать в парламентских выборах лицам, причастным к деятельности организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими.В источнике
С чего всё началось
Законопроект (1165649-7
) предлагает временно запретить избираться в Госдуму гражданам, являвшимся участниками общественных, религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими.