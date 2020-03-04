с чего всё началось

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.

Общество В России могут изменить систему оплаты больничных и декретных отпусков Речь идет о выплатах по больничному листу, по беременности и родам, об оплачиваемом отпуске сверх установленных Трудовым кодексом РФ 28 дней и о социальном пособии на погребение.

Армия и оружие МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт «Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.

Экономика Лукашенко поручил достроить инфраструктуру нефтепровода «Дружба» Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить строительство инфраструктуры на белорусском участке нефтепровода «Дружба».

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Экономика ФЗВ впервые не смог взыскать долг перед украинским банком 4 марта 2020 года стало известно, что АНО «Фонд защиты вкладчиков» (ФЗВ) впервые не смог взыскать задолженность, образовавшуюся перед украинским банком, так как она уже была взыскана «компетентным судом Украины» ещё в 2015 году.

Футбол Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".

Общество Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.