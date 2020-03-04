Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ
 отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.
The Moscow Postвчера в 06:27

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Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы

Известиявчера в 08:21

Госдума поддержала проект о корректировке параметров бюджета ПФР

РИА Новостивчера в 08:16

Госдума приняла поправки в бюджет ПФР в первом чтении

Парламентская газетавчера в 08:17

Госдума одобрила поправки в бюджет на 2020-22 годы для реализации послания Путина

Взгляд.рувчера в 06:49

Закрепили рублем

Российская газетавчера в 06:00

Поправки в бюджет ПФР прошли первое чтение

Государственная Дума РФвчера в 08:08

Госдума изменяет бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 года

REGNUMвчера в 08:09
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Общество

В России могут изменить систему оплаты больничных и декретных отпусков

Речь идет о выплатах по больничному листу, по беременности и родам, об оплачиваемом отпуске сверх установленных Трудовым кодексом РФ 28 дней и о социальном пособии на погребение.
Кубанские новости 00:57
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Армия и оружие

МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт

«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 07:10
Общество

«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что временно приостанавливает рейсы в Гонконг.
Дождь 09:47
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Мейвезер ответил на вызов Хабиба

Газета.Ru 09:11
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана один на один продлились три часа

РБК 10:06
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Известия 08:48
Экономика

Лукашенко поручил достроить инфраструктуру нефтепровода «Дружба»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить строительство инфраструктуры на белорусском участке нефтепровода «Дружба».
Известия 03 марта в 05:13
Общество

Коронавирус в Петербурге: под карантин попало свыше 700 студентов

Газета Metro 10:08
Общество

Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России

По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
REGNUM 08:36
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра

Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Дождь 02:37
Кино

Новая «Золушка» получит гендерно-нейтральную темнокожую Фею-крестную

Картину по мотивам знаменитой сказки представят в формате мюзикла. Портер, являющийся открытым геем, сыграет в фильме Фею-крестную.
РЕН ТВ 08:19
Гаджеты

WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему

В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Live24 вчера в 00:23
Общество

Из-за коронавируса убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе отметила, что убыток всей туристической индустрии (не только российского рынка) в результате истории с коронавирусом будет исчисляться миллиардами долларов.
REGNUM 07:20
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Энергетика

Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
RT на русском 03:35
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Экономика

ФЗВ впервые не смог взыскать долг перед украинским банком

4 марта 2020 года стало известно, что АНО «Фонд защиты вкладчиков» (ФЗВ) впервые не смог взыскать задолженность, образовавшуюся перед украинским банком, так как она уже была взыскана «компетентным судом Украины» ещё в 2015 году.
Саминвестор 09:54
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:11
Армия и оружие

В Сирии отражена очередная израильская ракетная атака

Силы ПВО сирийской армии успешно отразили ракетную атаку со стороны Израиля в ночь с 4 на 5 марта.
Rusvesna.su вчера в 23:31
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

РИА Новости 02:51
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
RT на русском 05:37
Гаджеты

Состоялась презентация мощных и недорогих смартфонов Realme 6 и 6 Pro

Официально были представлены мощные и недорогие смартфоны Realme 6, а также версия 6 Pro.
Дни24 07:47
Общество

Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой

Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 06:08
Футбол

«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии

«Челси» в 1/8 финала турнира на своем поле победил «Ливерпуль», с большим отрывом лидирующий в чемпионате Англии (2:0). По голу забили Виллиани Росс Баркли.
РБК 03:14
Общество

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Вести.Ru 07:42
Происшествия

В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки

Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
RT на русском 08:01
Политика

Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя

Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Lenta.ru 08:42
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Ведущий призвал украинскую группу не ехать на Евровидение из-за России

Украинский телеведущий Владимир Остапчук призвал представителей страны на Евровидении группу Go_A не ехать на конкурс, сообщает "УНИАН".
РИА Новости 10:10
Происшествия

Получивший сообщение о бомбе аэробус приземлился в Симферополе

Аэробус А319 Санкт-Петербург - Симферополь, совершавший рейс № 6891, благополучно приземлился в столице Крыма в 11 часов 56 минут.
Российская газета 04:12
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