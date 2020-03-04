Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Postвчера в 06:27
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Госдума одобрила поправки в бюджет на 2020-22 годы для реализации послания Путина
Взгляд.рувчера в 06:49
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Общество
В России могут изменить систему оплаты больничных и декретных отпусков
Речь идет о выплатах по больничному листу, по беременности и родам, об оплачиваемом отпуске сверх установленных Трудовым кодексом РФ 28 дней и о социальном пособии на погребение.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что временно приостанавливает рейсы в Гонконг.
Единоборства
Мейвезер ответил на вызов Хабиба
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Экономика
Лукашенко поручил достроить инфраструктуру нефтепровода «Дружба»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить строительство инфраструктуры на белорусском участке нефтепровода «Дружба».
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра
Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Кино
Новая «Золушка» получит гендерно-нейтральную темнокожую Фею-крестную
Картину по мотивам знаменитой сказки представят в формате мюзикла. Портер, являющийся открытым геем, сыграет в фильме Фею-крестную.
Гаджеты
WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему
В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Общество
Из-за коронавируса убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе отметила, что убыток всей туристической индустрии (не только российского рынка) в результате истории с коронавирусом будет исчисляться миллиардами долларов.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Экономика
ФЗВ впервые не смог взыскать долг перед украинским банком
4 марта 2020 года стало известно, что АНО «Фонд защиты вкладчиков» (ФЗВ) впервые не смог взыскать задолженность, образовавшуюся перед украинским банком, так как она уже была взыскана «компетентным судом Украины» ещё в 2015 году.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Армия и оружие
В Сирии отражена очередная израильская ракетная атака
Силы ПВО сирийской армии успешно отразили ракетную атаку со стороны Израиля в ночь с 4 на 5 марта.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Гаджеты
Состоялась презентация мощных и недорогих смартфонов Realme 6 и 6 Pro
Официально были представлены мощные и недорогие смартфоны Realme 6, а также версия 6 Pro.
Общество
Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой
Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Футбол
«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии
«Челси» в 1/8 финала турнира на своем поле победил «Ливерпуль», с большим отрывом лидирующий в чемпионате Англии (2:0). По голу забили Виллиани Росс Баркли.
Общество
В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина
В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Происшествия
В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки
Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
Политика
Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя
Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Музыка
Ведущий призвал украинскую группу не ехать на Евровидение из-за России
Украинский телеведущий Владимир Остапчук призвал представителей страны на Евровидении группу Go_A не ехать на конкурс, сообщает "УНИАН".
Происшествия
Получивший сообщение о бомбе аэробус приземлился в Симферополе
Аэробус А319 Санкт-Петербург - Симферополь, совершавший рейс № 6891, благополучно приземлился в столице Крыма в 11 часов 56 минут.