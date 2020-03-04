с чего всё началось

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Общество В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Энергетика ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Экономика На панике из-за коронавируса заработали 50 миллиардов долларов За неделю с 24 февраля по 3 марта, в которую из-за паники по поводу распространения коронавируса произошел обвал мировых рынков, ставящие на понижение спекулянты заработали более 50 миллиардов долларов.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Общество В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.