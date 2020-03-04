Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Postвчера в 06:27
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Госдума одобрила поправки в бюджет на 2020-22 годы для реализации послания Путина
Взгляд.рувчера в 06:49
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Политика
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Общество
В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии
Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.
Политика
Российского певца не пустили на Украину
Куприк, ставший заслуженным артистом Украины в 2004 году, назвал эту ситуацию беспределом.
Общество
Эвакуированные из КНР граждане Украины покинули карантин в Новых Санжарах
Эвакуированные из Китая на Украину граждане покинули карантин в Новых Санжарах, сообщил 5 марта телеканал 112.ua.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Энергетика
ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Экономика
Украина проиграла России в суде Стокгольма и отказалась подчиниться
Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов подчеркнул, что Киев отказался подчиниться решению Арбитражного суда Стокгольма.
Шоу-бизнес
Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто
Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Футбол
«Ман Юнайтед» продлил контракт с 37-летним вратарем
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" сообщает, что клуб продлил контракт с голкипером Ли Грантом.
Экономика
На панике из-за коронавируса заработали 50 миллиардов долларов
За неделю с 24 февраля по 3 марта, в которую из-за паники по поводу распространения коронавируса произошел обвал мировых рынков, ставящие на понижение спекулянты заработали более 50 миллиардов долларов.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Общество
Меган Маркл впервые после отказа от привилегий вернется в Британию
Pool / Globallookpress Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения вместе с супругом, принцем Гарри, от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Происшествия
Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Армия и оружие
Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Общество
Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса
Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раскрыли имя второй дочери
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко раскрыли имя второй дочери. Девочка появилась на свет месяц назад.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.