с чего всё началось

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для реализации социальных инициатив президента России. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента в среду, 4 марта.

Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.

Общество Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в американском минюсте.

Наука Определена структура внеземного белка в метеорите Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.

Спорт Клэбо выступил за отмену марафона в Холменколлене Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказал свою позицию по поводу проведения марафона на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

Общество ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.

Здоровье Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок Как Росздравнадзор проверяет препараты для лечения рака Для сравнения лекарств "будут использоваться методы нормативной документации оригинального препарата применительно к контролю дженерика", рассказал на круглом столе 2 марта в Общественной палате начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев.

Общество ПМЭФ отменили из-за коронавируса Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".

Происшествия Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед Автомобиль УАЗ, в котором, предположительно, было два человека, провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через Амур под Хабаровском, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.