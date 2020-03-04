Экономика

ИзвестияИзвестияГосдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для реализации социальных инициатив президента России. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента в среду, 4 марта.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ
 отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.
The Moscow Post04 марта в 06:27

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Из чьего кармана оплатят инициативы президента?

Аргументы и Фактывчера в 16:11

Госдума изменяет бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 года

REGNUM04 марта в 08:09

Госдума поддержала проект о корректировке параметров бюджета ПФР

РИА Новости04 марта в 08:16

Поправки в бюджет ПФР прошли первое чтение

Государственная Дума РФ04 марта в 08:08

Закрепили рублем

Российская газета04 марта в 06:00

Силуанов ответил про индексацию пенсий работающим

Московский Комсомолец04 марта в 12:08

Госдума рассмотрит поправки в бюджет для реализации послания Владимира Путина 4 марта

Якутия 2402 марта в 17:33
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Политика

Сенатор Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла в четверг из президентской гонки в США.
Российская газета вчера в 20:14
Финансы

Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
RT на русском вчера в 12:09
Происшествия

При выбросе метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека

Шахта "Воркутинская", принадлежащая АО "Воркутауголь", введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Политика

«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Царьград вчера в 17:52
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости вчера в 14:41
Хоккей

«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф

Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
ГЛАС.RU 04 марта в 13:51
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Футбол

Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»

Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
Sport-place вчера в 13:39
Общество

Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в американском минюсте.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru вчера в 06:52
Наука

Определена структура внеземного белка в метеорите

Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.
Piter.tv 03 марта в 02:03
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Инфорос вчера в 05:40
Спорт

Клэбо выступил за отмену марафона в Холменколлене

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказал свою позицию по поводу проведения марафона на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.
Нева Спорт вчера в 04:19
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
РИА Новости вчера в 20:51
Авто

Skoda тестирует электрический кроссовер Skoda Enyaq

Компания Skoda объявила название грядущего электрокроссовера - ему дали "имя" Skoda Enyaq.
Новые автомобили вчера в 10:33
Здоровье

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Как Росздравнадзор проверяет препараты для лечения рака Для сравнения лекарств "будут использоваться методы нормативной документации оригинального препарата применительно к контролю дженерика", рассказал на круглом столе 2 марта в Общественной палате начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев.
РБК вчера в 23:00
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:33
Происшествия

Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед

Автомобиль УАЗ, в котором, предположительно, было два человека, провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через Амур под Хабаровском, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.
РИА Новости вчера в 21:35
Музыка

Украинский ведущий призвал отказаться от Евровидения из-за Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa вчера в 12:38
Экономика

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов заявил, что в 2019 году темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена и дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна должна подавать воду жителям Крыма, но не предприятиям.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Экономика

«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд

Производитель кваса — новгородская компания «Дека» — утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Ведомости вчера в 21:56
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Биатлон

Немка Дениз Херрман победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Коммерсантъ вчера в 13:48
Политика

Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

RT на русском вчера в 20:00
Армия и оружие

Польша пригласит наблюдателей из РФ на учения НАТО Defender Europe

Приглашения поучаствовать в наблюдении за учениями НАТО в Польше Defender Europe 2020 получат Россия и другие страны ОБСЕ.
REGNUM вчера в 03:49
Армия и оружие

Турция сообщила о «нейтрализации» 21 военного сирийской армии в Идлибе

Министерство обороны Турецкой Республики сообщило о "нейтрализации" 21 военнослужащего САР в ответ на гибель турецкого солдата 5 марта.
Вести.Ru вчера в 23:46
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
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Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
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