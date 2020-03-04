Экономика
ИзвестияГосдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для реализации социальных инициатив президента России. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента в среду, 4 марта.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Post04 марта в 06:27
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Госдума рассмотрит поправки в бюджет для реализации послания Владимира Путина 4 марта
Якутия 2402 марта в 17:33
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Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла в четверг из президентской гонки в США.
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Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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При выбросе метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека
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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
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Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
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«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
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Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»
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Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в американском минюсте.
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Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
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Определена структура внеземного белка в метеорите
Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.
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Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Спорт
Клэбо выступил за отмену марафона в Холменколлене
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказал свою позицию по поводу проведения марафона на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
Авто
Skoda тестирует электрический кроссовер Skoda Enyaq
Компания Skoda объявила название грядущего электрокроссовера - ему дали "имя" Skoda Enyaq.
Здоровье
Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок
Как Росздравнадзор проверяет препараты для лечения рака Для сравнения лекарств "будут использоваться методы нормативной документации оригинального препарата применительно к контролю дженерика", рассказал на круглом столе 2 марта в Общественной палате начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев.
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ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
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Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед
Автомобиль УАЗ, в котором, предположительно, было два человека, провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через Амур под Хабаровском, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.
Музыка
Украинский ведущий призвал отказаться от Евровидения из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов заявил, что в 2019 году темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена и дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна должна подавать воду жителям Крыма, но не предприятиям.
Экономика
«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд
Производитель кваса — новгородская компания «Дека» — утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
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СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
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Немка Дениз Херрман победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
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Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США
Армия и оружие
Польша пригласит наблюдателей из РФ на учения НАТО Defender Europe
Приглашения поучаствовать в наблюдении за учениями НАТО в Польше Defender Europe 2020 получат Россия и другие страны ОБСЕ.
Армия и оружие
Турция сообщила о «нейтрализации» 21 военного сирийской армии в Идлибе
Министерство обороны Турецкой Республики сообщило о "нейтрализации" 21 военнослужащего САР в ответ на гибель турецкого солдата 5 марта.
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