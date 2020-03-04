Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Postвчера в 06:27
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Госдума одобрила поправки в бюджет на 2020-22 годы для реализации послания Путина
Взгляд.рувчера в 06:49
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Политика
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В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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Общество
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В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
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Путин прокомментировал ситуацию с вбросами о коронавирусе в РФ
Глава государства рассказал, что ФСБ докладывает, что в основном провокационные вбросы о ситуации с коронавирусом в РФ организованы из-за границы.
Политика
Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов
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Общество
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Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
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Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
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Общество
Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова
Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Армия и оружие
В «колыбели сирийской революции» начались столкновения
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Годовщину смерти Сталина в Екатеринбурге отметят салютом
Активисты Екатеринбурга готовят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
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Организаторы E3 следят за ситуацией с коронавирусом в Лос-Анджелесе
Entertainment Software Association (ESA), организатор игровой выставки E3, выпустил новое заявление в связи с введением в Лос-Анджелесе чрезвычайного положения из-за коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
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Общество
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Общество
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Общество
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В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
На Пугачеву подали в суд по интеллектуальным правам
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Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Кино
На Netflix вышел третий сезон аниме Castlevania
На Netflix появился третий сезон анимационного сериала по мотивам игровой франшизы Castlevania.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
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Генерал-майор Липовой сравнил военную мощь России и Турции
Турция не станет развязывать войну с Россией, так как это обернется для нее большими экономическими и военными потерями.