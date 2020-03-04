Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ
 отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.
The Moscow Postвчера в 06:27

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Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы

Известиявчера в 08:21

Госдума поддержала проект о корректировке параметров бюджета ПФР

РИА Новостивчера в 08:16

Госдума изменяет бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 года

REGNUMвчера в 08:09

Госдума одобрила поправки в бюджет на 2020-22 годы для реализации послания Путина

Взгляд.рувчера в 06:49

Закрепили рублем

Российская газетавчера в 06:00

Госдума приняла поправки в бюджет ПФР в первом чтении

Парламентская газетавчера в 08:17

Поправки в бюджет ПФР прошли первое чтение

Государственная Дума РФвчера в 08:08
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Политика

Путин заявил Эрдогану, что ситуация в Идлибе требует прямого разговора

Ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует прямого разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил российский лидер в начале встречи политиков в Москве.
RT на русском 06:24
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Общество

Все изменит один день: Путин принял решение о новом расчете зарплаты

Как сообщает издание «РБК», с 18 марта Владимир Путин подпишет поправки, которые коснуться бухгалтеров.
Pro Город Ярославль 01:01
Политика

Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом

Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Коммерсантъ 05:45
Общество

В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус

В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с вбросами о коронавирусе в РФ

Глава государства рассказал, что ФСБ докладывает, что в основном провокационные вбросы о ситуации с коронавирусом в РФ организованы из-за границы.
The Moscow Post вчера в 06:59
Политика

Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов

Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:26
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Ведомости 04:04
Армия и оружие

В «колыбели сирийской революции» начались столкновения

Взгляд.ру вчера в 13:33
Общество

Годовщину смерти Сталина в Екатеринбурге отметят салютом

Активисты Екатеринбурга готовят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
News.ru 05:34
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
Общество

Организаторы E3 следят за ситуацией с коронавирусом в Лос-Анджелесе

Entertainment Software Association (ESA), организатор игровой выставки E3, выпустил новое заявление в связи с введением в Лос-Анджелесе чрезвычайного положения из-за коронавируса COVID-19.
News.ru 02:42
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Общество

Сотрудник РФС, заболевший коронавирусом, рассказал о своём состоянии

Сотрудник РФС Давид Беров, который заболел коронавирусом, рассказал, что он чувствует себя хорошо.
Чемпионат 05:53
Экономика

FESCO продала зернового оператора и вагоны за 3,8 млрд руб

Транспортная группа FESCO продала за 3,8 млрд руб. банку ВТБ оператора «Транс-Грейн», управляющего зерновозами компании.
РБК 06:44
Общество

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Общество

На Пугачеву подали в суд по интеллектуальным правам

Силаев Роман Викторович В суд на Пугачеву подала некая Кристине Мартиросян.
Право.ру 07:11
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Футбол

Роналдиньо задержали в Парагвае из-за возможной подделки паспорта

РБК 01:32
Кино

На Netflix вышел третий сезон аниме Castlevania

На Netflix появился третий сезон анимационного сериала по мотивам игровой франшизы Castlevania.
CyberSport.ru 05:27
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

РИА Новости вчера в 21:22
Армия и оружие

Генерал-майор Липовой сравнил военную мощь России и Турции

Турция не станет развязывать войну с Россией, так как это обернется для нее большими экономическими и военными потерями.
Политическая Экспертиза вчера в 09:53
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Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
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