Экономика
Телеканал Санкт-ПетербургГосдума поправит бюджет 2020 года
Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов для реализации социальных инициатив президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Postвчера в 06:27
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Единоборства
Александр Емельяненко: на зоне был блатным
Экономика
Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Политика
Путин призвал Эрдогана не разрушать отношения между РФ и Турцией
На встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обсудить сложившуюся ситуацию в Идлибе, чтобы не допустить ухудшения российско-турецких отношений.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Футбол
Агент Смолова рассказал о конфликте Семина с руководством «Локомотива»
Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего "Сельты" Федора Смолова, объяснил, почему его клинет покинул московский "Локомотив".
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Происшествия
Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске
Второй Западный окружной военный суд Калуги приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима местного жителя Ивана Любшина за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
Авто
Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей
Машина находится в Челябинске, и за неё просят миллион рублей. Машина отлично сохранилась — на кузове нет ни пятнышка ржавчины.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Хоккей
«Металлург» уступил «Барысу» в матче плей-офф КХЛ
В рамках четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» в овертайме проиграл казахстанскому «Барысу».
Армия и оружие
Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо
Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног
Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.
Транспорт
В Москве может появиться платный дублер МКАД
Платный дублер МКАД может быть построен южнее Москвы.
Политика
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
Биатлон
В Чешском Нове-Место стартует этап Кубка мира по биатлону
Самый посещаемый этап Кубка мира пройдёт при пустых трибунах. В Нове-Место на стадион обычно приходят более 100 тысяч болельщиков.
Гаджеты
Apple предупредила сервисные центры о нехватке iPhone для замены
По сообщениям сетевых источников, компания Apple уведомила сотрудников фирменных сервисных центров о нехватке iPhone, выдающихся на замену сломанных экземпляров.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class
В салоне E-Class 2021 года есть современная мультимедиа MBUX и обновленная графика цифровой «приборки».
Игры
Мик Гордон рассказал о записи саундтрека DOOM Eternal с хэви-метал-хором
Bethesda выпустила дневник разработчиков DOOM Eternal, который, наверное, будет интересен абсолютно всем — он посвящён записи саундтрека шутера с помощью «любительского» хэви-метал-хора.
Происшествия
Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане
НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Происшествия
Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом
Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Экономика
Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ
В России размер дохода среднестатистической семьи, для комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на 1 февраля 2020 года составил 70,7 тыс. рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.