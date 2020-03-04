с чего всё началось

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов для реализации социальных инициатив президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января.

Экономика Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.

Политика Путин призвал Эрдогана не разрушать отношения между РФ и Турцией На встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обсудить сложившуюся ситуацию в Идлибе, чтобы не допустить ухудшения российско-турецких отношений.

Биатлон Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.

Политика Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.

Политика Путин утвердил Основы госполитики в Арктике Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

Авто Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class В салоне E-Class 2021 года есть современная мультимедиа MBUX и обновленная графика цифровой «приборки».

Происшествия Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.

Экономика Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ В России размер дохода среднестатистической семьи, для комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на 1 февраля 2020 года составил 70,7 тыс. рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).