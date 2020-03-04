Экономика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургГосдума поправит бюджет 2020 года

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов для реализации социальных инициатив президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января.
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 отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.
The Moscow Postвчера в 06:27

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Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы

Известиявчера в 08:21

Госдума поддержала проект о корректировке параметров бюджета ПФР

РИА Новостивчера в 08:16

Госдума рассмотрит бюджетные поправки для реализации послания президента

Эхо Москвы03 марта в 16:03

Закрепили рублем

Российская газетавчера в 06:00

Госдума изменяет бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 года

REGNUMвчера в 08:09

Госдума приняла поправки в бюджет ПФР в первом чтении

Парламентская газетавчера в 08:17

Поправки в бюджет ПФР прошли первое чтение

Государственная Дума РФвчера в 08:08
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Александр Емельяненко: на зоне был блатным

РИА Новости 10:11
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
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Шварценеггер подал в суд на российскую компанию

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Общество

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Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
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Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
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Второй Западный окружной военный суд Калуги приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима местного жителя Ивана Любшина за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
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Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах

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Авто

Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей

Машина находится в Челябинске, и за неё просят миллион рублей. Машина отлично сохранилась — на кузове нет ни пятнышка ржавчины.
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Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

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Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

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РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

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В рамках четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» в овертайме проиграл казахстанскому «Барысу».
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Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо

Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
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Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног

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В Москве может появиться платный дублер МКАД

Платный дублер МКАД может быть построен южнее Москвы.
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Путин утвердил Основы госполитики в Арктике

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
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В Чешском Нове-Место стартует этап Кубка мира по биатлону

Самый посещаемый этап Кубка мира пройдёт при пустых трибунах. В Нове-Место на стадион обычно приходят более 100 тысяч болельщиков.
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Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
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Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ

В России размер дохода среднестатистической семьи, для комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на 1 февраля 2020 года составил 70,7 тыс. рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
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Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

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