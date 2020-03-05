с чего всё началось

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Идлибу Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.

Общество Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России Профессии бухгалтера и охранника в России относятся к числу «отмирающих», считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Общество На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем У Путина есть выбор - стать пятым Сталиным или продолжить разрушительную ельцинскую политику,- резюмировал Геннадий Зюганов По мнению политика, президенту России стоит пойти "по пути государственников-патриотов".

Экономика Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

Кино Режиссер «Бэтмена» представил первые кадры с бэтмобилем Постановщик и соавтор сценария нового «Бэтмена» Мэтт Ривз на своей странице в Twitter поделился очередной порцией материалов с Робертом Паттинсоном в образе Темного рыцаря.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.

Авто АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».

Футбол Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.

Биатлон Адвокат: документ с подписями Родченкова представлен без печати Международный олимпийский комитет (МОК) представил нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной без печати нотариуса, сказал адвокат спортсменок Алексей Панич.