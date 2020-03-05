Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ
 отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.
The Moscow Postвчера в 06:27

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Из чьего кармана оплатят инициативы президента?

Аргументы и Факты16:11

Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы

Известиявчера в 08:21

Госдума приняла поправки в бюджет ПФР в первом чтении

Парламентская газетавчера в 08:17

Поправки в бюджет ПФР прошли первое чтение

Государственная Дума РФвчера в 08:08

Закрепили рублем

Российская газетавчера в 06:00

Госдума поддержала проект о корректировке параметров бюджета ПФР

РИА Новостивчера в 08:16

Госдума изменяет бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 года

REGNUMвчера в 08:09
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Общество

Меган Маркл впервые после отказа от привилегий вернется в Британию

РЕН ТВ 07:32
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Замана 16:09
Экономика

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Здоровье

Пациентов с подозрением на коронавирус повезут в Введенскую больницу

Вице-губернатор Олег Эргашев провел в Боткинской больнице совещание по приему пациентов, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019.
Мойка78 13:56
Наука

Появился новый метод изучения распределения автомобильного транспорта

О новом методе экологи ТюмГУ сообщили на международной конференции «Проблемы антропогенной трансформации природной среды».
Naked Science 05:51
Футбол

Руни о матче с «МЮ» в Кубке Англии: «Не могу дождаться»

Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился впечатлениями от матча 5-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru 14:07
Общество

В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первая смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксирована в Великобритании.
ТАСС 12:29
Общество

Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России

Профессии бухгалтера и охранника в России относятся к числу «отмирающих», считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Коммерсантъ 10:21
Общество

На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем

У Путина есть выбор - стать пятым Сталиным или продолжить разрушительную ельцинскую политику,- резюмировал Геннадий Зюганов По мнению политика, президенту России стоит пойти "по пути государственников-патриотов".
Южный Федеральный 10:06
Экономика

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБК 16:00
Общество

В Италии жертвами коронавируса стали 148 человек

Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 148 человек, инфицированных - 3286.
ТАСС 12:25
Кино

Режиссер «Бэтмена» представил первые кадры с бэтмобилем

Постановщик и соавтор сценария нового «Бэтмена» Мэтт Ривз на своей странице в Twitter поделился очередной порцией материалов с Робертом Паттинсоном в образе Темного рыцаря.
Popcornnews.ru 03:28
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Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жительница Краматорска была госпитализирована с подозрением на коронавирус 5 марта, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
Красная весна 15:26
Кино

В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Москва 24 08:26
Технологии

Microsoft показал новое меню «Пуск» в Windows 10

RuNews24.ru вчера в 19:50
Политика

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
РИА Новости 15:10
Общество

Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России

Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Российская газета 15:43
Экономика

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
RT на русском вчера в 05:52
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
РИА Новости 04:01
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
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Футбол

Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Чемпионат 16:01
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru 04:28
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Биатлон

Адвокат: документ с подписями Родченкова представлен без печати

Международный олимпийский комитет (МОК) представил нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной без печати нотариуса, сказал адвокат спортсменок Алексей Панич.
РИА Новости 12:06
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Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Мой Брянск 03:10
Энергетика

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Газета.Ru 13:13
Политика

ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией

Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском 14:09
Общество

Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса

По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
RuNews24.ru 03:19
Общество

Госдума снижает возраст для выхода на негосударственную пенсию

Закон, направленный на изменение порядка назначения негосударственных пенсий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
REGNUM 04:52
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