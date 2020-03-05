Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Postвчера в 06:27
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Политика
Путин и Эрдоган договорились по Идлибу
Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Экономика
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Здоровье
Пациентов с подозрением на коронавирус повезут в Введенскую больницу
Вице-губернатор Олег Эргашев провел в Боткинской больнице совещание по приему пациентов, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019.
Наука
Появился новый метод изучения распределения автомобильного транспорта
О новом методе экологи ТюмГУ сообщили на международной конференции «Проблемы антропогенной трансформации природной среды».
Футбол
Руни о матче с «МЮ» в Кубке Англии: «Не могу дождаться»
Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился впечатлениями от матча 5-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».
Общество
В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первая смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксирована в Великобритании.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России
Профессии бухгалтера и охранника в России относятся к числу «отмирающих», считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Общество
На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем
У Путина есть выбор - стать пятым Сталиным или продолжить разрушительную ельцинскую политику,- резюмировал Геннадий Зюганов По мнению политика, президенту России стоит пойти "по пути государственников-патриотов".
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
Общество
В Италии жертвами коронавируса стали 148 человек
Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 148 человек, инфицированных - 3286.
Кино
Режиссер «Бэтмена» представил первые кадры с бэтмобилем
Постановщик и соавтор сценария нового «Бэтмена» Мэтт Ривз на своей странице в Twitter поделился очередной порцией материалов с Робертом Паттинсоном в образе Темного рыцаря.
Здоровье
Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жительница Краматорска была госпитализирована с подозрением на коронавирус 5 марта, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
Кино
В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея
Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Технологии
Microsoft показал новое меню «Пуск» в Windows 10
Политика
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Общество
Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России
Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Футбол
Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Биатлон
Адвокат: документ с подписями Родченкова представлен без печати
Международный олимпийский комитет (МОК) представил нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной без печати нотариуса, сказал адвокат спортсменок Алексей Панич.
Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Политика
ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией
Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Общество
Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса
По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
Общество
Госдума снижает возраст для выхода на негосударственную пенсию
Закон, направленный на изменение порядка назначения негосударственных пенсий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.