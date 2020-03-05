с чего всё началось

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.

Биатлон Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Политика Новый премьер Украины поддержал введение рынка земли Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает введение рынка земли, а вопрос возможности покупки земли иностранцами должен выноситься на референдум.

Армия и оружие «Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков» Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным.

Политика Путин назвал востребованными поправки в Конституцию Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Происшествия «Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".

Общество Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.

Общество Во Франции депутат и сотрудник парламента заболели коронавирусом Как сообщает радио France Info, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил, что в Нижней палате парламента страны зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-2019.

Технологии В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.

Шоу-бизнес Ростовская модель Костенко назвала имя новорожденной дочери Напомним, что после рождения девочки Тарасов и Костенко хранили в тайне ее имя, поэтому подписчики пытались угадать его и предлагали самые разнообразные варианты.