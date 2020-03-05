Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ
 отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.
The Moscow Postвчера в 06:27

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Госдума изменяет бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 года

REGNUMвчера в 08:09

Госдума поддержала проект о корректировке параметров бюджета ПФР

РИА Новостивчера в 08:16

Поправки в бюджет ПФР прошли первое чтение

Государственная Дума РФвчера в 08:08

Закрепили рублем

Российская газетавчера в 06:00

Из чьего кармана оплатят инициативы президента?

Аргументы и Факты16:11

Госдума приняла поправки в бюджет ПФР в первом чтении

Парламентская газетавчера в 08:17

Госдума рассмотрит бюджетные поправки для реализации послания президента

Эхо Москвы03 марта в 16:03
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Происшествия

Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса

РИА Новости 05:23
Политика

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
РИА Новости 12:55
Биатлон

Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место

Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.
ГЛАС.RU 12:39
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Футбол

«Ювентус» раздал три тонны еды нуждающимся после отмены матча с «Миланом»

В "Ювентусе" приняли решение раздать нуждающимся три тонны еды, которая предназначалась для продажи в барах, а также для членов премиального клуба болельщиков (4 тысячи человек).
Bobsoccer 08:44
Армия и оружие

Помпео отметил право Турции на самооборону в Идлибе

Турция имеет право на самооборону в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Известия 10:58
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Здоровье

Цветочный флешмоб запустил на островах сахалинский губернатор

АСТВ вчера в 22:19
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

Российская газета 16:11
Политика

Новый премьер Украины поддержал введение рынка земли

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает введение рынка земли, а вопрос возможности покупки земли иностранцами должен выноситься на референдум.
РИА Новости 17:01
Футбол

«Химки» забили пять голов «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России

«Химки» пробились в 1\2 финала Кубка России. В поединке 1\4 финала турнира команда разгромила «Торпедо».
Vprognoze.ru 15:24
Политика

Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.
ТАСС 11:45
Армия и оружие

«Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков»

Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным.
Военное обозрение 07:25
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском 16:34
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Авто

Aston Martin представил спорткар без лобового стекла и крыши

Кузов автомобиля сделан практически полностью из углеродного волокна. Новинка не обладает лобовым стеклом и крышей.
Car.ru вчера в 14:39
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
REGNUM 03 марта в 03:40
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 16:24
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ридус 16:38
Происшествия

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Интерфакс 03 марта в 20:24
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 100

Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
BFM.ru вчера в 12:23
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» и вышли в плей-офф Евролиги

РИА Новости 15:50
Политика

ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией

Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском 14:09
Футбол

«Фейеноорд» разгромил «НАК Бреду» и вышел в финал Кубка Голландии

В финале соперником Фейеноорда станет Утрехт, обыгравший Аякс (2:0).
Советский спорт 17:45
Общество

Во Франции депутат и сотрудник парламента заболели коронавирусом

Как сообщает радио France Info, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил, что в Нижней палате парламента страны зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-2019.
Московский Комсомолец 17:46
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Lenta.ru 08:08
Шоу-бизнес

Ростовская модель Костенко назвала имя новорожденной дочери

Напомним, что после рождения девочки Тарасов и Костенко хранили в тайне ее имя, поэтому подписчики пытались угадать его и предлагали самые разнообразные варианты.
Rostov gazeta 15:56
Футбол

«Атлетик» проиграл «Гранаде», но всеравно вышел в финал Кубка Испании

Напомним, что первая встреча завершилась победой басков 1:0. За счет гола на выезде команда из Бильбао проходит в финал турнира, где их соперником станет Реал Сосьедад.
Советский спорт 16:54
Здоровье

В России пациентам после инсульта начали выдавать бесплатные лекарства

В список на получение льготных медикаментов внесены: пациенты, перенесшие операции на предмет сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт, инсульт.
ToDay News Ufa 03 марта в 01:38
Как работают Яндекс.Новости?
Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
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