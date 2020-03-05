Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Postвчера в 06:27
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Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
Биатлон
Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место
Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Футбол
«Ювентус» раздал три тонны еды нуждающимся после отмены матча с «Миланом»
В "Ювентусе" приняли решение раздать нуждающимся три тонны еды, которая предназначалась для продажи в барах, а также для членов премиального клуба болельщиков (4 тысячи человек).
Армия и оружие
Помпео отметил право Турции на самооборону в Идлибе
Турция имеет право на самооборону в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Здоровье
Цветочный флешмоб запустил на островах сахалинский губернатор
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
Политика
Новый премьер Украины поддержал введение рынка земли
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает введение рынка земли, а вопрос возможности покупки земли иностранцами должен выноситься на референдум.
Футбол
«Химки» забили пять голов «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
«Химки» пробились в 1\2 финала Кубка России. В поединке 1\4 финала турнира команда разгромила «Торпедо».
Политика
Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.
Армия и оружие
«Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков»
Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Авто
Aston Martin представил спорткар без лобового стекла и крыши
Кузов автомобиля сделан практически полностью из углеродного волокна. Новинка не обладает лобовым стеклом и крышей.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100
Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
Политика
ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией
Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Футбол
«Фейеноорд» разгромил «НАК Бреду» и вышел в финал Кубка Голландии
В финале соперником Фейеноорда станет Утрехт, обыгравший Аякс (2:0).
Общество
Во Франции депутат и сотрудник парламента заболели коронавирусом
Как сообщает радио France Info, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил, что в Нижней палате парламента страны зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-2019.
Технологии
В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Шоу-бизнес
Ростовская модель Костенко назвала имя новорожденной дочери
Напомним, что после рождения девочки Тарасов и Костенко хранили в тайне ее имя, поэтому подписчики пытались угадать его и предлагали самые разнообразные варианты.
Футбол
«Атлетик» проиграл «Гранаде», но всеравно вышел в финал Кубка Испании
Напомним, что первая встреча завершилась победой басков 1:0. За счет гола на выезде команда из Бильбао проходит в финал турнира, где их соперником станет Реал Сосьедад.
Здоровье
В России пациентам после инсульта начали выдавать бесплатные лекарства
В список на получение льготных медикаментов внесены: пациенты, перенесшие операции на предмет сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт, инсульт.