Политика
Российская газетаГосдума приняла закон о внесении изменений в Конституцию РФ
Госдума завершила свою часть работы над обновлением Конституции - депутаты одобрили изменения в третьем чтении. Поправки в Основной закон оставили незыблемыми основополагающие нормы, но, как отметили в Думе, наполнили ряд декларативных положений конкретикой.
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с чего всё началось
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в среду, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».Государственная Дума РФ03:48
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