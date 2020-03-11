с чего всё началось

Госдума завершила свою часть работы над обновлением Конституции - депутаты одобрили изменения в третьем чтении. Поправки в Основной закон оставили незыблемыми основополагающие нормы, но, как отметили в Думе, наполнили ряд декларативных положений конкретикой.

Госдума приняла закон о внесении изменений в Конституцию РФ

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