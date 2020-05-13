Экономика

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Государственная дума во втором чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов. Изменения распространятся как на физические лица, так и на некоммерческие организации, имеющие банковские счета, передает «Российская газета».
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Госдума повысила страховку по вкладам при получении наследства и продажам

News.ru12:42

Госдума приняла законопроект о расширении страхования вкладов

Rambler News Service08:18

Госдума приняла закон о расширении системы страхования вкладов

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Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

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АСВ в апреле направило на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков 1,2 млрд рублей

Банки.ру08:28

Госдума одобрила во II чтении расширение страхования вкладов и снижение взносов банков

ТАССвчера в 06:35
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 14:14, Ашберн
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
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2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
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Общество

Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ

В свою очередь, замминистра просвещения Виктор Басюк на заседании Российского союза ректоров заявил, что министерство может отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике для поступающих в вузы в этом году.
РИА Новости 10:15
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Общество

Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая

Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Экономика

23 российские компании вошли в список крупнейших в мире

В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.
Коммерсантъ 12:29
Шоу-бизнес

Башаров душил жену, когда она была на третьем месяце беременности

Елизавета Шевыркова после развода с актером Маратом Башаровым не комментировала сообщения о домашнем насилии в их семье.
Shraibikus News 13:26
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
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Общество

Трамп призвал открыть завод Tesla в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния разрешить Илону Маску открыть завод по производству автомобилей Tesla, работа которого была приостановлена из-за санитарных предписаний в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:45
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru 01:16
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Политика

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
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Общество

Минздрав сообщил о росте смертности из-за алкоголя в период пандемии

Число смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем, начало расти в период режима самоизоляции из-за коронавируса.
РБК 10:40
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Общество

Власти Калининградской области ужесточили масочный режим

В Калининградской области ужесточили масочный режим.
Невские Новости 12:40
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Экономика

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
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Киберспорт

VP.Prodigy и Natus Vincere выступят на ESL One Birmingham 2020

Приглашения получили VP.Prodigy, Natus Vincere, Gambit Esports, FlyToMoon, Team Spirit и другие коллективы.
CyberSport.ru 13:04
Армия и оружие

Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров

Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение 10:20
Музыка

Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров

Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
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Политика

Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

Взгляд.ру 11 мая в 11:34
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Футбол

«Аэрофлот» отказался от сотрудничества с РФС

Как сообщает телеграм-канал Baza, гендиректор авиакомпании Виталий Савельев отказался подписывать новый контракт на общую сумму 30 миллионов рублей.
Евро-футбол.ру 04:42
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
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Политика

МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 13:47
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Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
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Здоровье

Сколько пациентов медцентра в Коммунарке находятся в тяжелом состоянии

ТВ Центр 01:54
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Общество

В Италии выздоровели больше половины заболевших коронавирусом

В Италии выздоровели более 50 % от числа тех, кто заболел КОВИД. Это 112,5 тыс. человек, которые справились с болезнью.
Невские Новости 13:56
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