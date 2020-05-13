Экономика

News.ruNews.ruГосдума одобрила во втором чтении закон о системе страхования вкладов

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам. Также обсуждался перечень юридических лиц, которые могут претендовать на компенсацию. В список намерены включить некоммерческие организации.
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Деньги ТСЖ и благотворительных фондов в банках защитят новым законом

Парламентская газета08:14

Госдума приняла закон об увеличении страховки по ряду вкладов

Российская газета09:25

Госдума приняла закон о расширении системы страхования вкладов

Известия08:58

АСВ в апреле направило на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков 1,2 млрд рублей

Банки.ру08:28

Госдума повысила страховку по вкладам при получении наследства и продажам

News.ru12:42

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

REGNUM07:53

Госдума одобрила во II чтении расширение страхования вкладов и снижение взносов банков

ТАССвчера в 06:35
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Невские Новости 12:40
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Человеческую голову собака вынесла из леса и принесла мужчине, который в свою очередь вызвал правоохранительные органы.
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Общество

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