Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам. Также обсуждался перечень юридических лиц, которые могут претендовать на компенсацию. В список намерены включить некоммерческие организации.

Госдума одобрила во втором чтении закон о системе страхования вкладов

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