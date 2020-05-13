Экономика
News.ruГосдума одобрила во втором чтении закон о системе страхования вкладов
Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам. Также обсуждался перечень юридических лиц, которые могут претендовать на компенсацию. В список намерены включить некоммерческие организации.
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Общество
Власти Калининградской области ужесточили масочный режим
В Калининградской области ужесточили масочный режим.
Невские Новости 12:40
Происшествия
Под Кандалакшей собака принесла прохожему человеческую голову
Человеческую голову собака вынесла из леса и принесла мужчине, который в свою очередь вызвал правоохранительные органы.
Nord-News 09:15
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
Интерфакс 09:36
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Космос
SpaceX презентовала симулятор стыковки корабля Crew Dragon с МКС
Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, выпустила браузерный симулятор, в котором можно попробовать состыковать корабль Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС).
Znak.com вчера в 20:15
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 04:41
Общество
В Гидрометцентре предсказывают неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал неоднородное лето практически на всей территории России.
МедиаПоток вчера в 03:26
Футбол
Жена Гарая показала стриптиз бывшему защитнику «Зенита»
Жена 33-летнего аргентинского футболиста показала стриптиз своему мужу.
Спорт-Экспресс 13:10
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Шоу-бизнес
Дочь Пескова высказалась о госпитализации отца с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на заражение коронавирусом.
Городовой 02:15
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в госпитале
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в госпитале, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 12:50
Здоровье
Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье
По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области.
Подмосковье Сегодня 07:54
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Проклятие: Начало» от Netflix
Потоковый сервис Netflix представил первый трейлер мини-сериала «Проклятие: Начало», премьера которого намечена на начало июля.
Культуромания 09:10
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Происшествия
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро в начале дня
Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:08
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro
Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.
The GEEK вчера в 11:21
Общество
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13