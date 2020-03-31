Экономика

Вести.RuВести.RuГосдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

По новому закону правительство РФ получает в 2020 году право приостанавливать, отменять или переносить налоговые проверки, увеличивать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, менять порядок уплаты пеней, штрафов, процентов, сообщило ТАСС.
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с чего всё началось
Госдума в трех чтениях приняла закон
, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.
Коммерсантъ04:21

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Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

Вести.Ru05:50

Бюджетный комитет ГД одобрил предоставление отсрочки по уплате налогов в 2020 году

ПРАЙМвчера в 14:28

Госдума дала право правительству предоставлять отсрочку по налогам

Российская газета04:33

Госдума одобрила законопроект об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов

Комсомольская правда04:31

Госдума приняла закон об отсрочке по уплате налогов

Коммерсантъ04:21

В Госдуму внесен законопроект о праве правительства РФ давать отсрочку по налогам

Milknews.ru02:25

Во II чтении принят законопроект об отсрочке по уплате налогов и сборов

ТК Звезда04:36
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 19:49, Ашберн
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Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
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В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек

В Соединенных Штатах за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали не менее 770 человек.
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Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
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Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
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Молодая пара сбежала из инфекционной больницы во Владивостоке

Молодые супруги из Уссурийска сбежали из инфекционной больницы во Владивостоке.
Вести.Ru вчера в 01:29
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Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
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Ван Дейк назвал Месси самым сложным соперником

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Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
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Источник уточняет, что в настоящее время заработная плата Роналду составляет 31 млн евро в год.
ГЛАС.RU 03:48
Общество

ВМФ не разрешил НОВАТЭКу строить терминал для газификации Камчатки

Компания планирует запустить второй завод "Арктик СПГ-2" к 2026 году общей мощностью 19,8 млн т. НОВАТЭК собирается к концу 2022 года построить на Камчатке перевалочный терминал в бухте Бечевинская, где сжиженный газ будет перегружаться с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры.
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В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
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Сроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса

Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в вузы из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
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В России нашли способ уничтожить коронавирус

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В Сахалинской области ввели режим полной самоизоляции

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел в регионе режим полной самоизоляции из-за коронавируса.
RuNews24.ru 09:14
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Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн руб. взносов из-за вируса

Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) из-за распространения коронавируса могут недополучить от 200 млрд до 2,3 трлн руб. страховых взносов, подсчитали эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики, описывая разные сценарии кризиса.
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Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
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Корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP

Американская корпорация Xerox на фоне экономических последствий пандемии коронавируса отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.
РИА Новости 19:04
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Три человека провалились под лед на озере Изменчивое

Сегодня утром, 1 апреля, под лед на озере Изменчивом провалились три человека.
АСТВ 19:19
Кино

Райан Гослинг сыграет главную роль в новой экранизации Энди Вейера

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В Минске заявили, что российские военные примут участие в параде

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У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
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Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
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