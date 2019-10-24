Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов. «Принят законопроект о качественном горячем питании детей в школах», — говорится на сайте нижней палаты парламента.

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

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