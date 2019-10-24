Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов. «Принят законопроект о качественном горячем питании детей в школах», — говорится на сайте нижней палаты парламента.
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Бесплатным обедом накормят учеников младших классов в школах России

Курьер. Среда. Бердск20 октября в 21:30

Госдума одобрила законопроект о качественном питании в школах

Известия10:39

Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников

Lenta.ru10:20

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

RT на русском09:56

Горячая еда в школах станет обязательной

Парламентская газета11:10

Школьников Ростовской области скоро начнут нормально кормить

MedikForum.ru21 октября в 06:42

Госдума одобрила закон об обязательном бесплатном питании для школьников

РБК12:00
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