Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов. «Принят законопроект о качественном горячем питании детей в школах», — говорится на сайте нижней палаты парламента.

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Экономика Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business Россия заняла 28-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, который был опубликован на сайте Всемирного банка.

Происшествия Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Политика Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.

Футбол Дзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.

Армия и оружие В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.

Общество Диетолог рассказала о вреде куриного бульона Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.

Происшествия В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Кино Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.

Политика Эрдоган пригрозил Европе тысячами беженцев из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил странам Европы открыть границу для сотен тысяч сирийских беженцев.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Здоровье Врач раскрыла смертельную опасность аспирина для детей Смертельную опасность популярного лекарства в интервью телеканалу «Звезда» раскрыла врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Политика Чижов оценил итоги предварительных переговоров по газу с Украиной и ЕС Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов положительно оценил предварительные трёхсторонние консультации по газу между российской и украинской делегациями и членами Еврокомиссии.

Футбол Эксклюзив с Сафиным. О Дуде и Соловьеве, о комменте на Первом и современной России В 2001 году Марат Сафин был лучшим теннисистом планеты, и уже тогда отличался от большинства своих политкорректных коллег прямотой высказываний и независимым поведением.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Футбол «Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.

Авто В ноябре в России стартуют продажи Haval F7x Компания Haval вовсю готовится к продажам купе-кроссовера Haval F7x в России.

Общество С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.

Политика Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.