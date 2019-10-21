Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов. «Принят законопроект о качественном горячем питании детей в школах», — говорится на сайте нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Госдума одобрила законопроект о качественном питании в школах

Известия10:39

Школьников Ростовской области скоро начнут нормально кормить

MedikForum.ru21 октября в 06:42

Звонок на обед

Российская газета10:00

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

RT на русском09:56

Ученики начальных классов получат горячее питание в школах

Парламентская газета11:10

Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников

Lenta.ru10:20

Бесплатным обедом накормят учеников младших классов в школах России

Курьер. Среда. Бердск20 октября в 21:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Политика

Россия и африканские страны подписали соглашений на 800 млрд рублей

Коммерсантъ 10:12
Общество

Эксперты предупредили о наступлении «автомобильной зимы»

RuNews24.ru 10:40
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Экономика

Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business

Россия заняла 28-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, который был опубликован на сайте Всемирного банка.
Lenta.ru 00:31
Общество

«Молодая Гвардия» сняла с продажи «Дилетант» с Гитлером на обложке

Московский книжный магазин «Молодая Гвардия» вернул издателям ноябрьский номер «Дилетанта» из-за изображений Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
Дилетант 08:41
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Газета.Ru 10:44
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в ростовской перестрелке на хуторе

Газета.Ru 11:36
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
Газета.Ru 11:24
Происшествия

Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе

Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
РБК 11:41
Футбол

Месси установил рекорд Лиги чемпионов

Metaratings вчера в 16:04
Происшествия

В США мужчина сгорел, не сумев выбраться из автомобиля Tesla

РИА Новости 10:09
Футбол

Дзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе

Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.
Pravda.Ru 11:05
Армия и оружие

В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор

В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.
Пятый канал 02:22
Армия и оружие

РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

РЕН ТВ 08:21
Общество

Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Кино

Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel

Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Политика

Эрдоган пригрозил Европе тысячами беженцев из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил странам Европы открыть границу для сотен тысяч сирийских беженцев.
РБК 11:42
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Здоровье

Врач раскрыла смертельную опасность аспирина для детей

Смертельную опасность популярного лекарства в интервью телеканалу «Звезда» раскрыла врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Вечерний курьер 22 октября в 08:40
Политика

Чижов оценил итоги предварительных переговоров по газу с Украиной и ЕС

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов положительно оценил предварительные трёхсторонние консультации по газу между российской и украинской делегациями и членами Еврокомиссии.
RT на русском 04:13
Футбол

Эксклюзив с Сафиным. О Дуде и Соловьеве, о комменте на Первом и современной России

В 2001 году Марат Сафин был лучшим теннисистом планеты, и уже тогда отличался от большинства своих политкорректных коллег прямотой высказываний и независимым поведением.
Спорт-Экспресс 05:00
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Футбол

«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы

Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Авто

В ноябре в России стартуют продажи Haval F7x

Компания Haval вовсю готовится к продажам купе-кроссовера Haval F7x в России.
Тавто.Ру вчера в 07:08
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Политика

Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Игры

Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное