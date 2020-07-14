Политика
КоммерсантъГосдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России. Призывы к отчуждению российских территорий приравниваются к экстремизму.
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Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию. Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться.
с чего всё началось
Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ.Государственная Дума РФ06:49
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Законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму прошел первое чтение
Парламентская газета07:10
Принят в первом чтении законопроект о защите территориальной целостности
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