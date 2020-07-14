с чего всё началось

Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию. Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России. Призывы к отчуждению российских территорий приравниваются к экстремизму.

Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,3K

Политика Построено более 50 км трубопровода для переброски воды в Симферополь Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который должен соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму, сообщили в Минобороны России. 43

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Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 560

Политика МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. 12

Экономика ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС. 7

Футбол Определено время начала финального матча Кубка России в Екатеринбурге Стало известно время начала финального матча Кубка России по футболу, который пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

Футбол «Пюник» уволил Романа Березовского с поста главного тренера клуба Ереванский клуб «Пюник» объявил об уходе с поста главного тренера Романа Березовского.

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Армия и оружие В США предложили ответить на «сговор» России и талибов В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. 2

Здоровье Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19 Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19. 28

Общество В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике. 41