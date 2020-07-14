Политика
РБКГосдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ.Государственная Дума РФвчера в 06:49
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Принят в первом чтении законопроект о защите территориальной целостности
Государственная Дума РФвчера в 07:11
Законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму прошел первое чтение
Парламентская газетавчера в 07:10
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Технологии
Закрытый бета-тест спутникового интернета SpaceX Starlink начнётся этим летом
В письме, которое было разослано SpaceX, говорится, что закрытое бета-тестирование начнётся уже летом этого года, а позднее проект перейдёт в стадию отрытого бета-теста.
3DNews 03:21
Общество
За сутки после коронавируса в России выписаны 10 424 человека
За последние сутки от коронавируса в России вылечились 10 424 пациента.
RT на русском 03:53
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал вид спорта для быстрого похудения
После стремительной потери лишнего веса, Максим Фадеев решил поменять контент своего Instagram и раздавать советы на тему правильного питания, спорта и похудения в целом, сообщают «Дни.ру».
Пятый канал 03:16
Киберспорт
Valve обновила модель персоны Anti-Mage
CyberSport.ru 03:51
Технологии
В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим Тони Мартинесом
Bobsoccer вчера в 10:22
Общество
В России выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:46
Происшествия
Живого пациента сочли мертвым и отказались выпускать из морга
В колумбийском городе Синселехо живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание.
Lenta.ru 01:26
Футбол
Во время матча между ФК из Махачкалы и Москвы судья ударил футболиста
Во время товарищеского мaтча рoссийских ФК «Лeгион Динамо» (Махaчкала) – «Сахaлинец» (Москва) случился нелицеприятный конфликт с непосредственным участием помощника глaвного арбитра.
Лезги газет вчера в 08:05
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Технологии
Bloomberg: Sony удваивает производство Playstation 5 в этом году
Японская корпорация Sony удваивает производство своей готовящейся к выходу консоли нового поколения Playstation 5, прогнозируя повышенный спрос на приставку.
ТАСС 03:10
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Космос
В космосе обнаружили аномальный звездный объект
Профиль 02:01
Общество
В Саратовской области за сутки 92 человека заразились коронавирусом
За минувшие сутки в Саратовской области коронавирусом заразились еще 92 человека. Об этом в среду, 15 июля, сообщает региональный оперштаб.
Саратов 24 02:07
Общество
В России сообщили о возможном дефиците лекарств
Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
REGNUM вчера в 19:21
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»
Балерина Анастасия Волочкова очень часто публикует на своей страничке в «Инстаграме» философские мысли.
CT news 02:49
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Здоровье
Глава Забайкалья анонсировал следующий этап снятия ограничений
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором рассказал о ситуации с СOVID-19 и анонсировал следующий этап снятия ограничений.
Московский Комсомолец Чита 03:48
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru вчера в 09:01
Общество
В Петербурге пятый день снижается заболеваемость коронавирусом
В Петербурге за последние сутки выявлено 264 случая заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Фонтанка.Ру 03:47
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Кино
В трейлере пятого сезона «Люцифера» создатели раскрыли детали сюжета
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер».
Комсомольская правда вчера в 08:29