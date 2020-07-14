с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России. Призывы к отчуждению российских территорий приравниваются к экстремизму.

Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

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Технологии Разработчики вакцин от коронавируса пошли на риски Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до полного окончания испытаний.