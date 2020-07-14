Политика
КоммерсантъГосдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России. Призывы к отчуждению российских территорий приравниваются к экстремизму.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ.Государственная Дума РФ06:49
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Принят в первом чтении законопроект о защите территориальной целостности
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Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля.
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Недавно стало известно, что компания Microsoft не будет требовать деньги за установку новой операционной системы Windows 11.
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