Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Ранее в ЦБ предложили продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка. 17 февраля соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. Перед этим он был одобрен правительством.
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В Госдуме объяснили, почему государство не может само у себя за рубль выкупить акции Сбербанка

Накануне.Ru02 марта в 07:34

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москва09:27

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости09:27

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выкупе акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ09:32

Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском09:22

Прибыль Сбербанка в 2019 году составила 870 млрд рублей

Парламентская газета09:40

Госдума одобрила в I чтении законопроект о приобретении правительством акций Сбербанка

ТАСС09:24
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Под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела «Сети»

ТАСС 09:36
Экономика

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительству необходимы новые "мозги и сердца".
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Власти Египта отказались признать терактом крушение А321 над Синаем

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После месяцев расследований, которые были проведены FIA только после запросов, инициированных другими командами, мы решительно возражаем против того, чтобы FIA заключила соглашение о конфиденциальном урегулировании вопроса с "Феррари", – говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайтах команд.
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Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
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Боевики ПНС узнали об уходе бойцов ЧВК «Вагнер» из Ливии

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