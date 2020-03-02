Экономика
RT на русскомГосдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Ранее в ЦБ предложили продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка. 17 февраля соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. Перед этим он был одобрен правительством.
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В Госдуме объяснили, почему государство не может само у себя за рубль выкупить акции Сбербанка
Накануне.Ru02 марта в 07:34
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Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат.
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Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» – «Норвич» начнется в 22:45
«Тоттенхэм» принимает «Норвич» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча из Лондона.
Общество
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После месяцев расследований, которые были проведены FIA только после запросов, инициированных другими командами, мы решительно возражаем против того, чтобы FIA заключила соглашение о конфиденциальном урегулировании вопроса с "Феррари", – говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайтах команд.
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Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
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Авто
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Новая «черная» версия Mitsubishi Eclipse Cross под названием Black Edition доступна в двух уровнях оснащения: переднеприводной Instyle (от 1 920 000 рублей) и Ultimate (2 266 000 рублей) с приводом на все 4 колеса.
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Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
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