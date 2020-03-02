Ранее в ЦБ предложили продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка. 17 февраля соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. Перед этим он был одобрен правительством.

Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Экономика ФРС США снизила ставку из-за коронавируса Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.

Общество Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса В Сбербанке с помощью искусственного интеллекта просчитали модель распространения коронавируса, сообщил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка Максим Еременко.

Политика Украина обсуждает с США долгосрочный импорт газа Глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.

Происшествия Пятеро детей отравились крысиным ядом в детсаду Подмосковья «По предварительным данным, один из детей, находясь в детском саду, взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, после чего раздал его другим воспитанникам, которые его съели», — сообщила Врадий.

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.

Политика Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.

Общество Команды «Ф-1» будут требовать от FIA деталей соглашения с «Феррари» После месяцев расследований, которые были проведены FIA только после запросов, инициированных другими командами, мы решительно возражаем против того, чтобы FIA заключила соглашение о конфиденциальном урегулировании вопроса с "Феррари", – говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайтах команд.

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Авто В России появилась «черная» версия Mitsubishi Eclipse Cross Новая «черная» версия Mitsubishi Eclipse Cross под названием Black Edition доступна в двух уровнях оснащения: переднеприводной Instyle (от 1 920 000 рублей) и Ultimate (2 266 000 рублей) с приводом на все 4 колеса.

Здоровье Правительство сможет ограничивать цены на лекарства в период эпидемий Правительство РФ хотят наделить правом ограничивать максимальные цены на лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобных коронавирусу.

Экономика Счётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.

Экономика Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23% Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.